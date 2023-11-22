Українцям розповіли, які з продуктів подорожчають узимку

Перед новорічними святами в Україні ціни на продукти можуть підскочити. На сьогодні у супермаркетах подорожчали основні види м'яса та яйця, а ціни на крупи - навпаки, впали.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "24 канал".

Що буде з цінами на продукти взимку

В Інституті аграрної економіки повідомили, що ціни на ходові продукти харчування можуть змінитись у зимові місяці. Так, можливо доведеться забути про дешеву цибулю та яйця.

За словами провідної наукової співробітниці інституту Наталії Копитець, станом на 1 листопада 2023 року яловичина, свинина та м'ясо птиці у продуктових супермаркетах подорожчали на 2,4% - 35,1% порівняно з 1 листопада 2022 року.

"Однак різні види м'яса подорожчали по-різному. Найменше за рік - подорожчала курятина, а найбільше - свинина та сало. Яловичина - гуляш та ребра - за цей період додала в ціні на 13,8 - 16,5%", - розповіла експерт.

Вчені Інституту аграрної економіки вважають, що передумов для подальшого подорожчання немає.

Якщо говорити про крупи - то вони продовжують дешевшати. Про це повідомила вчена Світлана Черемісіна.

Що буде з цінами на овочі

Експерт Інна Сало прогнозує подорожчання овочів вже після новорічних свят.

"На формування вартості овочів впливають насамперед обсяги їх товарної пропозиції, платоспроможний попит населення, а також вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне", - сказала вона.

Ціни на яйця зростатимуть

Старша наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Пашко нагадала, що на ціну яєць впливає продуктивність курей-несучок, вихід на ринок продукції господарств населення, наближення новорічних чи великодніх свят.