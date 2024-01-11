Експерт розказав, коли в Києві запрацюють закриті станції метро: "може і 5 років"

Коли можуть відкрити "синю" гілку метро

Бахматов дав прогноз, що "синю" гілку метро можуть відкрити через кілька років. Він наголошує, що не варто чекати, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відновлять дуже швидко.

"Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель. Цей тунель аварійний і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий", - заявив він.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві екстрено закрили на час ремонту перегінного тунелю.

Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - це вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.

За попередніми прогнозами, обмеження продовжаться протягом пів року.