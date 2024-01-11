Эксперт рассказал, когда в Киеве заработают закрытые станции метро: "может и 5 лет"

Когда могут открыть "синюю" ветку метро

Бахматов дал прогноз, что "синюю" ветку метро могут открыть через несколько лет. Он подчеркивает, что не стоит ожидать, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" будет восстановлен очень быстро.

"Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель. Этот тоннель аварийный и его не смогут отремонтировать, будут строить новый", - заявил он.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве экстренно закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.

Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро – это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.

По предварительным прогнозам, ограничения продлятся в течение полугода.