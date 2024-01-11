Эксперт рассказал, когда в Киеве заработают закрытые станции метро: "может и 5 лет"

В Киеве 8 декабря закрыли несколько станций метро на "синей ветке" из-за затопления тоннеля и необходимого ремонта. Сколько же будет продолжаться восстановление подземки?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на главу Офиса трансформации Максима Бахматова в эфире Телемарафона.
Бахматов дал прогноз, что "синюю" ветку метро могут открыть через несколько лет. Он подчеркивает, что не стоит ожидать, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" будет восстановлен очень быстро.
"Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель. Этот тоннель аварийный и его не смогут отремонтировать, будут строить новый", - заявил он.
Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве экстренно закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.
Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.
Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.
Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро – это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.
По предварительным прогнозам, ограничения продлятся в течение полугода.
Мы исследовали, какие маршруты для движения могут стать альтернативой к закрытию метро.
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