Експерт розказала, як змінилися ціни на рибу під час Великого посту

Початок Великого посту традиційно впливає на зростання попиту на рибу та морепродукти в Україні. В цей період спостерігається підвищення інтересу до рибних продуктів через обмеження в харчуванні, коли люди уникають м'ясних страв та шукають альтернативи в морепродуктах.

Що зараз з цінами на морепродукти розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що зараз з цінами на морепродукти

Пісне харчування призводить до збільшення попиту на рибу, як свіжу, так і морожену, у відповідь зростає вартість.

"Я не прогнозую драматичного розвитку подій та стрибків цін чи дефіциту. Зростання обмежиться 5-10%, та після закінчення посту повернеться на попередній рівень, - каже Тетяна Попович.

Під час Великого посту, який триває сім тижнів до Великодня, релігійні традиції вимагають від християн, зокрема в Україні, дотримуватися посту, що обмежує споживання тваринних продуктів. Це веде до того, що багато людей переходять на рослинну їжу або включають у свій раціон більше рибних страв. Відповідно, наші підприємці реагують на це збільшенням асортименту рибних продуктів.

Це елемент сезонності й підприємці користуються цим інструментом, плануючи свої закупівлі та маркетингові кампанії заздалегідь, щоб задовольнити збільшений попит.

У контексті 2024 року, також важливо враховувати економічні та соціальні умови в країні, які можуть вплинути на купівельну спроможність населення та загальний попит на продукти харчування, включаючи рибу.

Економічні фактори, які впливають на попит на рибу в Україні, можна розглядати з кількох точок зору:

Інфляція

Висока інфляція призводить до зростання цін на товари та послуги, включаючи продукти харчування, як рибу. Це може знизити купівельну спроможність населення, особливо якщо зростання цін на продукти перевищує зростання доходів. За даними аналізу, в Україні прогнозувалася інфляція на рівні 13,8% в 2024 році​​.

Курс валют

Флуктуації курсу валют впливають на імпортні ціни, включаючи ціни на імпортовану рибу та морепродукти. З огляду на, що Україна імпортує значну частину рибної продукції, зміни в курсі валют можуть впливати на вартість імпортованої риби, відповідно, на роздрібні ціни.

Доходи населення

Рівень доходів населення безпосередньо впливає на попит на продукти харчування. За прогнозами, середня зарплата в Україні має зрости, що може збільшити купівельну спроможність і потенційно підвищити попит на рибу​​.

Сезонність

Попит на рибу часто зростає під час релігійних постів, особливо під час Великого посту. Така сезонність впливає на ціноутворення та обсяги продажів рибної продукції.

