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Эксперт рассказала, нужно ли принимать витамин D летом

Прием витамина Д летом (freepik)
Автор: Марина Настевич

Многие из нас заботятся об уровне витамина Д в осенне-зимний период, но нужно ли нам принимать этот витамин в весенне-летний период?

Ответ на этот вопрос дала нутрициолог Лора Филиппова на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что прием витамина Д и необходимая дозировка должны быть назначены на основе анализа 25-ОН. Ведь его избыток также вреден, как и нехватка. Без анализа вы можете принимать только профилактическую дозу - для взрослого это до 2000 МЕ.

Дефицит этого витамина есть у большинства населения. А это усугубляет риски СС патологий, ОНКО, сахарного диабета, ожирения, нарушений памяти и внимания и других заболеваний.

Основной способ получения витамина Д естественным путем – это синтез в коже под действием ультрафиолета. Из продуктов получить нужную дозу практически невозможно.

Но для синтеза витамина Д под солнцем есть ограничивающие факторы:

  • нужны УФ лучи определенного спектра, их нужно "ловить" в интервале с 10 до 14. А это самое опасное время пребывания на солнце!
  • открытыми должны оставаться по меньшей мере 18% поверхности кожи! УФ не проникает через одежду, солнцезащитные средства и стекло.
  • образование витамина Д снижается в облачную погоду и при загрязненности воздуха.
  • от пигментации кожи также зависит синтез этого витамина - он снижается с увеличением загара.
  • для улучшения усвоения витамина Д и перехода его из кожи в кровь необходимы интенсивные физические нагрузки.


Вывод если у вас ВЫРАЖЕННЫЙ дефицит витамина Д, вы не закроете этот дефицит только путем инсоляции даже летом. При выраженном дефиците есть смысл принимать витамин Д в капсулах.

Сдайте анализ и проконсультируйтесь со специалистом о необходимости приема и дозы.

Ранее мы писали, какие признаки помогут понять, каких витаминов вам не хватает.

Читайте также, как насытить организм витамином С с помощью обычных продуктов.

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