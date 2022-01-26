Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

гречневая мука - 100 г;

ореховая мука -1 00 г;

финики - 10-12 шт.;

кокос - 20 г;

кокосовое, миндальное или другое масло - 20 мл;

цедра 1 лимона;

черный шоколад - 100 г.

Способ приготовления:

Так, сначала все ингредиенты, кроме шоколада и фиников, смешайте в одном сосуде. Затем с фиников снимите кожуру и заберите косточки.

Далее разомните все хорошо вилкой, чтобы получилось тесто. А уже из теста сделайте шарики.

После этого выложите печенье на противень и поставьте в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 12 минут, не больше.

После выпекания печенье должно остыть.

Возьмите шоколад, растопите его и намажьте на холодное печенье.

Сверху можно присыпать измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Рецепт полезного печенья из фиников (instagram.com/inna_levenets)