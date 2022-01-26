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Эксперт рассказала, что добавить в тесто для печенья, чтобы оно не крошилось

Автор: Татьяна Самарук

Видимо, у каждой хозяйки во время приготовления печенья получалось неудачное тесто, которое в итоге сильно крошилось. Причин может быть много.

Поэтому, кулинар Инна Левенец в Instagram рецепт полезного печенья из фиников, основа для которого будет из гречневой и ореховой муки. В частности, именно благодаря им тесто не будет крошиться.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • гречневая мука - 100 г;
  • ореховая мука -1 00 г;
  • финики - 10-12 шт.;
  • кокос - 20 г;
  • кокосовое, миндальное или другое масло - 20 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • черный шоколад - 100 г.

Способ приготовления:

Так, сначала все ингредиенты, кроме шоколада и фиников, смешайте в одном сосуде. Затем с фиников снимите кожуру и заберите косточки.

Далее разомните все хорошо вилкой, чтобы получилось тесто. А уже из теста сделайте шарики.

После этого выложите печенье на противень и поставьте в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 12 минут, не больше.

После выпекания печенье должно остыть.

Возьмите шоколад, растопите его и намажьте на холодное печенье.

Сверху можно присыпать измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Рецепт полезного печенья из фиников (instagram.com/inna_levenets)

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