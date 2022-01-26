Експерт розповіла, що додати в тісто для печива, щоб воно не кришилося

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

гречане борошно - 100 г;

горіхове борошно - 100 г;

фініки -10-12 шт.;

кокос - 20 г;

кокосова, мигдальна або інша олія - 20 мл;

цедра 1 лимона;

чорний шоколад - 100 г.

Спосіб приготування:

Так, спочатку усі інгредієнти, крім шоколаду та фініків, змішайте в одній посудині. Потім з фініків зніміть шкірку та заберіть кісточки.

Далі розімніть все добре виделкою, щоб вийшло тісто. А вже з тіста зробіть кульки.

Після цього викладіть печиво на деко та поставте в розігріту до 180°C духовку й випікайте 12 хвилин, не більше.

Після випікання печиво має охолонути.

Візьміть шоколад, розтопіть його та намажте на холодне печиво.

Зверху можна присипати подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

Рецепт корисного печива з фініків (instagram.com/inna_levenets)