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Эксперт рассказал, сколько могут храниться вареные яйца

Автор: Людмила Жукова

Пасха 2021 в самом разгаре и многих украинцев волнует вопрос, сколько же можно хранить отварные яйца, которые сделаны к празднику.

На этот вопрос ответила в эфире программы "Потребитель имеет право" на телеканале "Украина 24" декан факультета пищевых технологий НУБиП Украины, профессор Лариса Баль-Прилипко.

Она отметила, что вареные яйца портятся значительно быстрее, чем сырые. И если вы храните их при комнатной температуре, то срок "их жизни" не более 12 часов.

"Если мы выкладываем вареные яйца на стол, это температура +20...+25 градусов, поэтому не более 10-12 часов. Лучше хранить в холодильнике и на стол выкладывать - тогда у вас есть 5-7 дней", - сказала профессор.

Также эксперт рассказала, какой срок хранения у сырых яиц.

"Надо знать, что есть диетические - их надо съесть за 7 суток, есть столовые яйца - их можно съесть за 25-28 суток при комнатной температуре. А в погребе или холодильнике охлажденные яйца хранятся 2-3 месяца", - резюмировала Лариса Баль-Прилипко.

К слову, яйца считаются высокоалергенным продуктом, который может вызвать серьезные сбои в организме: анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции. Поэтому яйца нельзя употреблять аллергикам, которые страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

Также не рекомендуется добавлять их в рацион людям с повышенным холестерином.

Как мы писали ранее, в Украине подешевеет очень популярный продукт.

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