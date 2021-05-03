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В Украине подешевеет очень популярный продукт: есть в каждом холодильнике

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 09:19
В Украине подешевеет очень популярный продукт: есть в каждом холодильнике Фото: в Украине подешевеют яйца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подешевеет популярный продукт питания, который есть в холодильнике у каждого. Так, стоимость яиц упадет уже в ближайшее время приблизительно на 10-15%.

Об этом в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Отмечается, что яйца упадут в цене сразу после праздника Пасхи, 2 мая. Естественно, что спрос на них динамично упадет.

Светлана Литвин отметила, что очень сильно стоимость не снизится, так как сейчас в стране очень высокая стоимость комбикормов и зерновых.

"Обычно на Пасху промышленная цена на яйцо растет стремительно. Однако в этом году мы имеем позднюю Пасху, которая в сочетании с поступлением от домохозяйств сдержала дальнейший рост цен. Скорее всего, после Пасхи стоит ожидать снижения цены, но также не очень быстро - не более 10-15%. Ниже цена не может опускаться из-за довольно высокой стоимости комбикормов и зерновых культур", - рассказала Литвин.

Отметим, что до Пасхи цены на яйца, например, в столичных супермаркетах сильно выросли. Так, самая дешевая упаковка яиц из 10 штук стартовала в цене от 32 гривен.

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