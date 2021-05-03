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Експерт розповів, скільки можуть зберігатися варені яйця

Автор: Людмила Жукова

Великдень 2021 в самому розпалі і багатьох українців хвилює питання, скільки ж можна зберігати відварені яйця, які зроблені до свята.

На це питання відповіла в ефірі програми "Споживач має право" на телеканалі "Україна 24" декан факультету харчових технологій НУБіП України, професор Лариса Баль-Прилипко.

Вона зазначила, що варені яйця псуються значно швидше, ніж сирі. І якщо ви зберігаєте їх при кімнатній температурі, то термін "їх життя" не більше 12 годин.

"Якщо ми викладаємо варені яйця на стіл, це температура + 20...+ 25 градусів, тому не більше 10-12 годин. Краще зберігати в холодильнику і на стіл викладати-тоді у вас є 5-7 днів", - сказала професор.

Також експерт розповіла, який термін зберігання у сирих яєць.

"Треба знати, що є дієтичні - їх треба з'їсти за 7 діб, є столові яйця - їх можна з'їсти за 25-28 діб при кімнатній температурі. А в погребі або холодильнику охолоджені яйця зберігаються 2-3 місяці", - резюмувала Лариса Баль-Прилипко.

До слова, яйця вважаються високоалергенним продуктом, який може викликати серйозні збої в організмі: анафілактичні реакції, набряк Квінке, генералізовані шкірні реакції. Тому яйця не можна вживати алергікам, які страждають індивідуальною непереносимістю продукту.

Також не рекомендується додавати їх в раціон людям з підвищеним холестерином.

Як ми писали раніше, в Україні подешевшає дуже популярний продукт.

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