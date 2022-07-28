UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказал, с какого возраста можно давать сыр ребенку, чтобы не навредить здоровью

Какой сыр можно давать ребенку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сыр - один из лучших поставщиков белка, кальция, фосфора, витаминов группы B и фолиевой кислоты для малыша. Также такой продукт положительно влияет на организм ребенка.

В твердых сырах много кальция, говорится на сайте "Все для детей".

В частности, для сравнения: в 1/2 стакана молока кальция всего 120 мг, в 100 г сыра - 125 мг, а в 100 г твердого сыра - 1300 мг.

Важно то, что кальций хорошо усваивается организмом благодаря содержанию фосфора и баланса жиров с белками. Твердые сыры содержат витамины А, РР, В.

Когда твердый сыр можно давать детям

Эксперт по сырам Андрей Коробков рекомендует давать сыр детям в 10-11 месяцев. При этом достаточно 5 г в день, а к 2 годам эту порцию можно увеличить до 30 г в день.

Однако прежде чем вводить творог в рацион ребенка, стоит посоветоваться с педиатром. Если у ребенка нет несносности лактозы и аллергии на белок коровьего молока, то давать пробовать творог можно уже с года.

Мягкие, плавленые, рассольные, копченые сыры и сыры с плесенью давать детям нельзя.

Для первого знакомства малыша с твердым сыром идеально подходят голландские сорта. Часто дети выбирают Гауду - она имеет сливочный вкус, очень мягкая и нежная.

Прекратить кормление сыром ребенка стоит тогда, когда появились следующие симптомы:

  • у малыша начались колики;
  • появились расстройства желудка;
  • в стуле заметны слизь или кровь;
  • ребенок не такой активный, как до введения творога;
  • на коже появились сыпи.

Ранее мы сообщали о "пальчиковый прикорм", который идеально подойдет для кормления ребенка.

Также педиатр рассказывал, как ни в коем случае нельзя кормить детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
сыр