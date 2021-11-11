Эксперт рассказал, как избавиться от плесени на откосах окон при помощи копеечного средства

Современные металлопластиковые окна дают нам надежную защиту от внешней среды - шума, пыли, загрязненного выхлопными газами воздуха. Зимой защищают нас от холода, а летом от жары. Но есть одна часто возникающая проблема - из-за конденсата страдают откосы, которые могут рыжеть, вздуваться и становиться местом, где плодится и множится грибок, то есть плесень.
Как избавиться от этой проблемы при помощи недорогого средства, а также как предупредить появление плесени на откосах, рассказал Styler эксперт по установке металлопластиковых окон.
Чаще всего такая проблема возникает, когда на улице начинает холодать. Мы плотно закупориваемся, чтобы согреться. А наши окна начинают потеть, "плакать", и скоро мы видим появление пятен на откосах.
Причиной могут быть:
Итак, допустим, мы уже поняли, в чем наша проблема. Но откосы уже успели испортиться.
Чтобы избавиться от плесени, нам понадобится любое противогрибковое средство. Самое простое - обычная белизна. В супермаркетах литр средства стоит от 15 до 20 грн.
Обработайте откосы средством при помощи кисточки 3-4 раза, делая интервалы между нанесением в несколько дней. То есть: намазали, дали высохнуть, повторили.
Если противогрибковое средство не сработало, или же откосы деформированы и портят внешний вид оконного проема, их лучше заменить. То есть снять слой, и нанести новый, опять таки применяя при этом антигрибковое средство.
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