Експерт розповів, як позбутися від плісняви на відкосах вікон за допомогою копійчаного засобу

Спочатку потрібно зрозуміти причину підвищеної вологості

Найчастіше така проблема виникає, коли на вулиці починає холоднішати. Ми щільно закупорюємося, щоб зігрітися. А наші вікна починають потіти,"плакати", і згодом ми бачимо появу плям на відкосах.

Причиною можуть бути:

Кімнатні рослини. Особливо якщо їх багато, і вони люблять регулярний полив. Волога з вазонів випаровується і осідає на наших вікнах.

Акваріум - чим більше літрів, тим більше вологість.

Багато випарів з ванної та кухні. У таких випадках важливо провітрювати, або сушити кондиціонером, або спеціальними осушувачами повітря. Останні, до речі, зараз коштують недорого.

Порушення герметизації вікон зовні. Згодом монтажна піна, яку заливали при установці вікон, трухне, і волога потрапляє всередину.

Отже, припустимо, ми вже зрозуміли, в чому наша проблема. Але відкоси вже встигли зіпсуватися.

Щоб позбутися від плісняви, нам знадобиться будь-який протигрибковий засіб. Найпростіше - звичайна білизна. У супермаркетах літр засобу коштує від 15 до 20 грн.

Обробіть відкоси засобом за допомогою пензлика 3-4 рази, роблячи інтервали між нанесенням в кілька днів. Тобто: намазали, дали висохнути, повторили.

Якщо протигрибковий засіб не спрацював, або ж відкоси деформовані і псують зовнішній вигляд віконного отвору, їх краще замінити. Тобто зняти шар, і нанести новий, знову таки застосовуючи при цьому антигрибковий засіб.