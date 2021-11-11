Експерт розповів, як позбутися від плісняви на відкосах вікон за допомогою копійчаного засобу

Сучасні металопластикові вікна дають нам надійний захист від зовнішнього середовища - шуму, пилу, забрудненого вихлопними газами повітря. Взимку захищають нас від холоду, а влітку від спеки. Але є одна часта проблема - через конденсат страждають відкоси, які можуть рудіти, здуватися і ставати місцем, де плодиться і множиться грибок, тобто пліснява.
Як позбутися від цієї проблеми за допомогою недорогого засобу, а також як попередити появу плісняви на відкосах, розповів Styler експерт по установці металопластикових вікон.
Найчастіше така проблема виникає, коли на вулиці починає холоднішати. Ми щільно закупорюємося, щоб зігрітися. А наші вікна починають потіти,"плакати", і згодом ми бачимо появу плям на відкосах.
Причиною можуть бути:
Отже, припустимо, ми вже зрозуміли, в чому наша проблема. Але відкоси вже встигли зіпсуватися.
Щоб позбутися від плісняви, нам знадобиться будь-який протигрибковий засіб. Найпростіше - звичайна білизна. У супермаркетах літр засобу коштує від 15 до 20 грн.
Обробіть відкоси засобом за допомогою пензлика 3-4 рази, роблячи інтервали між нанесенням в кілька днів. Тобто: намазали, дали висохнути, повторили.
Якщо протигрибковий засіб не спрацював, або ж відкоси деформовані і псують зовнішній вигляд віконного отвору, їх краще замінити. Тобто зняти шар, і нанести новий, знову таки застосовуючи при цьому антигрибковий засіб.
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