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Эксперт рассказал, будет ли дорожать любимая украинцами крупа

Автор: Людмила Жукова

В Украине в ближайшее время цена гречневой крупы расти не будет из-за того, что Россия запретила ее экспорт.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Андрей Новак.

"У нас самодостаточное собственное производство, которое диктуется спросом на рынке, а также возможностью экспортировать этот продукт. Конечно, если у производителя есть возможность экспортировать что-либо, в том числе гречку, он в первую очередь отдает преимущество экспорту, потому что там может заработать больше. А уже во вторую очередь отдает свой продукт на внутренний рынок", - объяснил экономист.

Также эксперт рассказал, как изменилась культура потребления продуктов из-за тренда на здоровый образ жизни.

"У нас меняется структура потребления. Если 10-20 лет назад основным гарниром у нас была картошка, то сейчас мы подвержены моде на здоровое питание, больше потребляем круп, перешли на модные продукты, например, макароны из твердой пшеницы. И аграрии реагируют на это", - уточнил Новак.

По словам экономиста, место России займут украинские производители. Дефицита гречки ожидать не стоит.

"Если вспомнить предыдущие годы, гречневый ажиотаж, как правило, искусственный, возникает у нас каждые 3-4 года. Свято место пусто не бывает. Поверьте, что если Россия решила не экспортировать свою гречку в Украину, то с радостью место российской доли займут украинские производители, а также из других стран – Казахстана, Польши. Рынок не будет пустым, никакого дефицита не будет", - рассказал Новак.

Как мы ранее писали, в Украине резко подорожал основной продукт питания, который есть на каждом столе.

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