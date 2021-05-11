Експерт розповів, чи дорожчатиме улюблена українцями крупа

"У нас самодостатнє власне виробництво, яке диктується попитом на ринку, а також можливістю експортувати цей продукт. Звичайно, якщо у виробника є можливість експортувати що-небудь, в тому числі гречку, він в першу чергу віддає перевагу експорту, тому що там може заробити більше. А вже в другу чергу віддає свій продукт на внутрішній ринок", - пояснив економіст.

Також експерт розповів, як змінилася культура споживання продуктів через тренд на здоровий спосіб життя.

"У нас змінюється структура споживання. Якщо 10-20 років тому основним гарніром у нас була картопля, то зараз ми схильні до моди на здорове харчування, більше споживаємо круп, перейшли на модні продукти, наприклад, макарони з твердої пшениці. І аграрії реагують на це", - уточнив Новак.

За словами економіста, місце Росії займуть українські виробники. Дефіциту гречки очікувати не варто.

"Якщо згадати попередні роки, гречаний ажіотаж, як правило, штучний, виникає у нас кожні 3-4 роки. Святе місце порожнім не буває. Повірте, що якщо Росія вирішила не експортувати свою гречку в Україну, то з радістю місце російської частки займуть українські виробники, а також з інших країн – Казахстану, Польщі. Ринок не буде порожнім, ніякого дефіциту не буде", - розповів Новак.