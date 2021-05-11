Эксперт рассказал, будет ли дорожать любимая украинцами крупа

В Украине в ближайшее время цена гречневой крупы расти не будет из-за того, что Россия запретила ее экспорт.

"У нас самодостаточное собственное производство, которое диктуется спросом на рынке, а также возможностью экспортировать этот продукт. Конечно, если у производителя есть возможность экспортировать что-либо, в том числе гречку, он в первую очередь отдает преимущество экспорту, потому что там может заработать больше. А уже во вторую очередь отдает свой продукт на внутренний рынок", - объяснил экономист.

Также эксперт рассказал, как изменилась культура потребления продуктов из-за тренда на здоровый образ жизни.

"У нас меняется структура потребления. Если 10-20 лет назад основным гарниром у нас была картошка, то сейчас мы подвержены моде на здоровое питание, больше потребляем круп, перешли на модные продукты, например, макароны из твердой пшеницы. И аграрии реагируют на это", - уточнил Новак.

По словам экономиста, место России займут украинские производители. Дефицита гречки ожидать не стоит.

"Если вспомнить предыдущие годы, гречневый ажиотаж, как правило, искусственный, возникает у нас каждые 3-4 года. Свято место пусто не бывает. Поверьте, что если Россия решила не экспортировать свою гречку в Украину, то с радостью место российской доли займут украинские производители, а также из других стран – Казахстана, Польши. Рынок не будет пустым, никакого дефицита не будет", - рассказал Новак.