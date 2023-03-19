Эксперт показал, какие микробы "живут" на поверхности суши: видео опыта

Украинский химик Глеб Репич провел эксперимент - определил, какие микробы "живут" на поверхности суши и объяснил, чем чревато это для здоровья человека.

Результатами своего опыта Репич поделился на странице в Instagram.

Сколько бактерий на суше

Химик взял бактериальный посев с поверхности суши. Поместил эти микробы в специальную среду для размножения на сутки.

"Я обычно ожидал что-то увидеть, но не такое. Я в шоке - красные колонии бактерий с металлическим блеском - это типичная кишечная палочка. То есть индикатор фекального загрязнения", - говорит Репич.

По его словам, эти микробы могли появиться из-за антисанитарных условий приготовления блюда, а также из-за несвежести рыбы.

"Но, скорее всего, просто кто-то не помыл руки (после туалета - ред.)", - говорит химик.

Чем чревато такое "загрязнение"

Употребление таких суши может угрожать человеку отравлением. Оно сопровождается частым поносом и рвотой. Организм теряет жидкости и соли. Это проявляется ощущением сухости в горле, жаждой.

Поэтому, прежде всего, больному нужно восполнить потери жидкости, поддержать нормальный водно-солевой баланс.

При появлении этих симптомов следует проконсультироваться с врачом. Он может назначить специальные препараты для облегчения состояния больного.

"Свежая рыба - это идеальная среда для развития бактерий. Поэтому заказывайте роллы только у проверенных производителей", - советует Репич.