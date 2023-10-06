UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт поділився списком шкідливих овочів, якими зловживають українці. Ви теж їх їсте

Які овочі є найшкідливішими (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Більшість людей асоціює овочі зі здоровою їжею, яка забезпечую міцне здоров'я. Але серед них також є й шкідливі продукти, які треба споживати з обережністю, особливо тим, хто має шлунково-кишкові хвороби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram.

Картопля 

"Картопля - це крохмаль, а це в першу чергу швидкий вуглевод, який піднімає різко цукор в крові. Вміст крохмалю у цих плодах складає 80%, у них мінімальна кількість вітамінів, мінералів і клітковини", - пояснює експерт.

Він зазначає, що якщо ви ще їсте смажену картоплю, фрі чи пюре, то ще більше погіршуєте ситуацію. Бо додаєте жир Омега-6, оскільки у закладах швидкого харчування ніхто не міняє олію по декілька днів. Відповідно, ви їсте канцерогени із перепареної олії.

"Якщо хочете отримати максимум користі з картоплі, то варіть або запікайте її у мундирах та їжте охолоджену. Так отримаєте калій зі шкірки, клітковину і в охолодженому стані - складний вуглевод", - додає Попко.

Кукурудза

"Кукурудза - це генномодифікований овоч, якщо ви його самі не вирощуєте. Щодо консервованої, то до неї додають цукор, але вона й без цього багато його містить. На фоні інших бобових, вона не найкраща за вмістом вітамінів та мікроелементів", - каже тренер.

Він радить вибирати сочевицю, нут, зелений горох.

"Кукурудзяна крупа - це та сама кукурудза, тільки у перетертих зернах, що тільки підвищує глікемічний індекс і погіршує ситуацію", - пояснює експерт.

Болгарський перець, томати і баклажани

"Взагалі я за те, щоб споживати ці овочі, але в чому ж їх недолік? Вони містять лектини і сапоніни в шкірці та насінні. Якщо у людини є аутоімунні захворювання, проблеми зі слизовою шлунку і кишківника, дуоденіт, або псоріаз, то краще їх виключити з раціону", - радить Попко.

Також він зазначив, що якщо ваш організм погано реагує на ці овочі, особливо перець і томати, то краще їх їсти у приготованому вигляді, а не сирими. І ще варто з них знімати шкірку.

"До речі, болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж лимони та апельсини", - каже експерт.

 

Раніше ми пояснювали, чи корисні родзинки і як багато їх можна з'їдати на день.

Читайте також про те, чи можна їсти шкірки фруктів, особливо із восковим напиленням.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоров'япродуктиЗдорове харчування