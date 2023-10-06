Эксперт поделился списком вредных овощей, которыми злоупотребляют украинцы. Вы тоже их едите

Картофель

"Картофель - это крахмал, а это в первую очередь быстрый углевод, который поднимает резко сахар в крови. Содержание крахмала в этих плодах составляет 80%, у них минимальное количество витаминов, минералов и клетчатки", - объясняет эксперт.

Он отмечает, что если вы едите жареную картошку, фри или пюре, то еще больше усугубляете ситуацию. Потому что добавляете жир Омега-6, поскольку в заведениях быстрого питания никто не меняет растительное масло по несколько дней. Соответственно, вы едите канцерогены из перепаренного масла.

"Если хотите извлечь максимум пользы из картофеля, то варите или запекайте его в мундирах и ешьте охлажденным. Так получите калий из кожуры, клетчатку и в охлажденном состоянии - сложный углевод", - добавляет Попко.

Кукуруза

"Кукуруза - это генномодифицированный овощ, если вы его сами не выращиваете. Что касается консервированной, то к ней добавляют сахар, но она и без этого много его содержит. На фоне других бобовых, она не самая лучшая по содержанию витаминов и микроэлементов", - говорит тренер.

Он советует выбирать чечевицу, нут, зеленый горох.

"Кукурузная крупа - это та самая кукуруза, только в перетертых зернах, что только повышает гликемический индекс и усугубляет ситуацию", - объясняет эксперт.

Болгарский перец, томаты и баклажаны

"Вообще я за то, чтобы употреблять эти овощи, но в чем же их недостаток? Они содержат лектины и сапонины в кожуре и семенах. Если у человека есть аутоиммунные заболевания, проблемы со слизистой желудка и кишечника, дуоденит, или псориаз, то лучше их исключить из рациона", - советует Попко.

Также он отметил, что если ваш организм плохо реагирует на эти овощи, особенно перец и томаты, лучше их есть в приготовленном виде, а не сырыми. И еще стоит с них снимать шкурку.

"Кстати, болгарский перец содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины", - говорит эксперт.