Експерт озвучив, які штрафи можна отримати, порушуючи комендантську годину

Штрафи за порушення комендантської години

Забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях під час комендантської години. Виключення - особи, яким надано таке право, що засвідчується перепусткою, або особи, які мають відповідне посвідчення.

Відповідальність за порушення комендантської години наразі не передбачена, адже метою комендантської години є мінімізація цивільних осіб в публічних місцях для підвищення рівня безпеки. Комендантська година є юридичною підставою для перевірки документів, зупинки автомобіля, затримання тощо.

Водночас особа несе відповідальність на загальних підставах за невиконання законних вимог патрулів, склад яких визначає місцева влада.

До відповідальності за ст. 185 КУпАП притягує суд за матеріалами, які складають поліцейські. Покарання - штраф у розмірі 136 до 255 грн громадські або виправні роботи або адміністративний арешт строком до 15 діб.

"До відповідальності за ст. 185 КУпАП притягує суд за матеріалами, які складають поліцейські (протокол, відео з нагрудних відеореєстраторів, показання осіб тощо). Санкція статті передбачає штраф від 136 до 255 грн, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від 1 до 2 місяців, або адміністративний арешт до 15 діб", - повідомив експерт.

Штрафи можуть збільшитися

Верховна Рада України 16 грудня не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

За порушення комендантської години пропонували штраф на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8 500 до 17 тисяч гривень.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Для суб'єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години пропонували накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тисяч гривень