Українським водіям розповіли, які штрафи можна оплатити зі знижкою 50%
В Україні діє норма, яка дозволяє громадянам сплачувати штрафи із 50% знижкою. Однак, для цього необхідно чітко розуміти, які саме штрафи підпадають під цю категорію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".
Про що варто знати
Фахівці кажуть, якщо помилитись, то доведеться сплатити більш як 200% від первинної суми штрафу.
Відповідно до ч. 1 ст. 300-1 КУпАП громадянам надано право сплатити штраф зі знижкою 50% розміру штрафу протягом десяти днів з дня вручення.
До яких штрафів застосовується знижка
Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% застосовується виключно до штрафів, накладених безпосередньо на власників авто за порушення ПДР:
- зафіксованих органами національної поліції камерами автоматичної фіксації за перевищення швидкості руху
- зафіксованих інспекторами з паркування за порушення правил зупинки, стоянки, паркування
- зафіксовані в режимі фотозйомки чи відеозапису
Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% не застосовується до:
- штрафів, накладених безпосередньо на водіїв транспортних засобів за порушення ПДР
- зафіксованих працівниками поліцІї до водіїв у неавтоматичному режимі
Дізнатись, чи можна оплатити штраф зі знижкою, можна у постанові.
Якщо до вказаної категорії штрафу застосовується знижка, то про це обовʼязково вказується в бланку постанови.
Для знижки 50% слід оплатити штраф у перші 10 днів з дня отримання постанови. У разі сплати понад вказаний строк, знижка не застосовується. Протягом 30 днів ви можете оплатити штраф у повному розмірі.
Що буде, якщо не сплатити штраф
Якщо ви сплатили половину штрафу, але фактично на нього не поширюється знижка, то несплачена сума буде передана у виконавчу службу для стягнення у подвоєному розмірі.
Далі може бути накладено арешт на банківські рахунки, майно чи інші заходи стягнення.
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