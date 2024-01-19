Эксперт озвучил, какие штрафы можно получить, нарушая комендантский час

Штрафы за нарушение комендантского часа

Запрещается находиться на улице и в общественных местах во время комендантского часа. Исключение - лица, которым предоставлено такое право, удостоверяемое пропуском, или лица, имеющие соответствующее удостоверение.

Ответственность за нарушение комендантского часа не предусмотрена, ведь целью комендантского часа является минимизация гражданских лиц в публичных местах для повышения уровня безопасности. Комендантский час является юридическим основанием для проверки документов, остановки автомобиля, задержания и т.д.

В то же время, лицо несет ответственность на общих основаниях за невыполнение законных требований патрулей, состав которых определяет местная власть.

К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, составляющим полицейские. Наказание - штраф в размере 136 до 255 грн . общественные или исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

"К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, составляющим полицейские (протокол, видео с нагрудных видеорегистраторов, показания лиц и т.п.). Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от 1 до 2 месяцев, или административный арест до 15 суток", - сообщил эксперт.

Штрафы могут увеличиться

Верховная Рада Украины 16 декабря не приняла в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа.

За нарушение комендантского часа предлагали штраф на граждан от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 8 500 до 17 тысяч гривен.

При повторном правонарушении в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для граждан от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Для субъектов хозяйствования (бизнеса) наказание за нарушение комендантского часа предлагали наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 51 до 102 тысяч гривен