Експерт оприлюднив правду про червоне вино, на яку ніхто не наважується

Червоне вино не тільки смачне, воно також має велику кількість властивостей, які можуть принести користь тим, хто його споживає.

Корисні властивості червоного вина

На думку експертів, червоне вино може дуже добре допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Це пов’язано з великою кількістю антиоксидантів, таких як ресвератрол. Вони допомагають підтримувати здоров’я кровоносних судин і є ключовими для зниження рівня поганого холестерину, також відомого як ЛПНЩ.

Крім того, завдяки великій кількості антиоксидантів червоне вино бореться з вільними радикалами в організмі. Таким чином, воно може запобігти передчасному старінню та знизити ризик деяких хронічних захворювань.

Ще одна перевага, яку можна знайти в помірному споживанні червоного вина, полягає в тому, що воно має властивості, які можуть бути пов’язані з меншим ризиком когнітивних розладів і нейродегенеративних захворювань. Червоне вино, з іншого боку, також може бути союзником у зменшенні деяких розладів, таких як стрес, важке травлення, або допомагає контролювати вагу тіла.

Ризики від червоного вина, які слід враховувати

Як і будь-який напій, який містить певну кількість алкоголю, ви повинні чітко розуміти, що споживання червоного вина має бути помірним. Інакше ми можемо зіткнутися з різними ризиками для нашого здоров’я та загального самопочуття.

Найбільш відомий ризик, з яким ми стикаємося, якщо ми не споживаємо червоне вино в помірних кількостях, це захворювання печінки. Алкоголь може пошкодити печінку і збільшити ймовірність страждання від такого захворювання. Подібним чином, ракові захворювання також можуть легше з’явитися в нашому організмі, якщо було надмірне вживання того чи іншого алкогольного напою.

Найбільш поширеними видами раку, які можуть виникнути, є рак молочної залози та товстої кишки. Крім того, надмірне споживання алкоголю може спричинити інші загальні проблеми зі здоров’ям, такі як гіпертонія, аритмії або навіть деякі психічні проблеми, якщо споживання особливо велике, наприклад передчасне недоумство.