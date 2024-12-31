Як правильно тримати келих з вином, щоб смак був ідеальним

Вино - вишуканий напій, який обирають для свят та урочистих моментів. Однак не лише якість вина справляє враження - виявляється, на смак вина може впливати те, як тримати келихи з напоєм.

Про це розповів винний експерт і шеф-сомельє винного магазину "goodwine", Роман Ремеєв, в інтерв'ю РБК-Україна.

Як келих змінює смак вина

Вважається, що вживання вина, як і їжі, має певний етикет - який визначає форму келихів та як їх правильно тримати.

Втім, за словами експерта, такі рекомендації зумовлені радше не етикетом, а практичністю. Наприклад, якщо ніжка келиха буде закороткою, бокал, швидше за все, будуть тримати за основну частину.

Тоді температура тіла призведе до нагріву вина. Особливо, якщо келих постійно тримають в руках протягом вечері. Також, якщо тримати келих таким способом, на склі залишаються відбитки від пальців - що буде не надто естетично.

Як не слід тримати келихи з вином (скриншот / РБК-Україна)

Крім цього, якщо тримати келих за скло, складніше розкрутити його, щоб забезпечити належну аерацію. Тож в цьому випадку вино не віддаватиме весь аромат.

Як правильно тримати келих з вином

За словами експерта, щоб розкрити смак вина якнайкраще, келих з напоєм потрібно тримати за ніжку, а не за основну частину. Втім, хоча другий варіант є неправильним, більшість українців обирають цей спосіб.

"Розумію, що дуже багато людей хоче взяти келих так, тому що так зручніше,"- зауважив Роман. Проте, на його думку, за деякий час, якщо тримати келих за ніжку, з'явиться відчуття балансу.

Як правильно тримати келихи з вином (скриншот / РБК-Україна)

Крім цього, так значно легше аерувати напій. Як зазначив Ремеєв, хоча це не обов'язкова процедура, це допоможе розкрити смак та аромат деякого вина.

Зазначимо, що винний експерт Роман Ремеєв раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як обирати келихи для вина.

Який келих придбати для вина (скриншот / РБК-Україна)

Зокрема, він наголосив, що найкраще рішення - обирати "універсальні" ємності. Такі келишки достатньо великі, а за формою нагадують тюльпан.

А от келихи вигадливої форми на диво не ідеальні. Як пояснює експерт, такі келихи варто використовувати до певної категорії "складних" дорогих вин; якісне недороге вино може просто втратити аромат.