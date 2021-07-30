Эксперт назвала самые востребованные профессии в Украине: зарплаты будут расти

Какие специалисты пользуются спросом

Как рассказала эксперт, если говорить о вменяемых и адекватных, то такие специалисты нужны везде. Также крупные работодатели часто жалуются, что у них по тысяче - полторы вакансий.

В частности, это крупные аутсорсинговые компании, у которых много запросов от иностранных и отечественных заказчиков. Поэтому и количество специалистов, которые могли бы заняться проектом, и количество проектов, которые требуют этого, - большая разница, говорит Пашкина.

"Наш IT-рынок ежегодно прирастает на 17-20%, пандемия только ускорила рост, потому что все идут в онлайн. А мы не успеваем подготовить такое количество специалистов, даже переквалифицированные, поэтому есть ситуация, когда рынок перегрет. Повышают зарплаты, пытаются обучать, перекупать и так далее", — сказала она.

Где нуждаются специалисты

Востребованы менеджеры по продажам, которые должны получать довольно приличные деньги, поскольку этот рынок стремительно развивается. Также после локдауна немного оправилась торговля поэтому здесь тоже предлагают неплохие деньги.

В сфере производства всегда востребованы хорошие специалисты. Хороший начинающий инженер с английским языком может получать 500-800 евро на старте своей карьеры.

"Многие профессиональные сферы нуждаются в хороших специалистах и за это готовы переплачивать. Потому что в этом году, к сожалению, вступительная кампания показала, что мы любим менеджеров, юристов, филологов, психологов и так далее, а инженеры и IT-шники не слишком популярны. Соответственно, дефицит будет продолжаться и зарплаты будут расти", — добавила она.