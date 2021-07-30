Эксперт назвала самые востребованные профессии в Украине: зарплаты будут расти

Назвали специалистов, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда. Профессионалов своего дела требует рынок IT-специалистов.
Об этом рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.
Как рассказала эксперт, если говорить о вменяемых и адекватных, то такие специалисты нужны везде. Также крупные работодатели часто жалуются, что у них по тысяче - полторы вакансий.
В частности, это крупные аутсорсинговые компании, у которых много запросов от иностранных и отечественных заказчиков. Поэтому и количество специалистов, которые могли бы заняться проектом, и количество проектов, которые требуют этого, - большая разница, говорит Пашкина.
"Наш IT-рынок ежегодно прирастает на 17-20%, пандемия только ускорила рост, потому что все идут в онлайн. А мы не успеваем подготовить такое количество специалистов, даже переквалифицированные, поэтому есть ситуация, когда рынок перегрет. Повышают зарплаты, пытаются обучать, перекупать и так далее", — сказала она.
Востребованы менеджеры по продажам, которые должны получать довольно приличные деньги, поскольку этот рынок стремительно развивается. Также после локдауна немного оправилась торговля поэтому здесь тоже предлагают неплохие деньги.
В сфере производства всегда востребованы хорошие специалисты. Хороший начинающий инженер с английским языком может получать 500-800 евро на старте своей карьеры.
"Многие профессиональные сферы нуждаются в хороших специалистах и за это готовы переплачивать. Потому что в этом году, к сожалению, вступительная кампания показала, что мы любим менеджеров, юристов, филологов, психологов и так далее, а инженеры и IT-шники не слишком популярны. Соответственно, дефицит будет продолжаться и зарплаты будут расти", — добавила она.
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