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Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат

Новина українською →
Украина, Среда 28 июля 2021 15:45
Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат Фото: наибольшую зарплату получают айтишники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с июнем прошлого года выросла на 23,6%. Средняя зарплата составляла 14 313 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 71,3% до 8 922 гривен.

Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 39,5% до 13 260 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 38,4% до 26 197 гривен и являются самыми высокими в Украине.

В отрасли "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 гривен, в "Образовании" - на 31,3% до 14 158 гривен.

Самые низкие темпы роста в отрасли "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" - на 14,0% до 12 984 гривен.

Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы в первом квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 18,2%.

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Государственная служба статистики зарплата
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