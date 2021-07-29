Зарплата в Украине: в каких областях платят больше

В январе-июне 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 387 гривен. Это на 45,6% больше, чем в целом по стране (13 310 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 374 гривен, в Киевской области - 13 550 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (13 209 гривен) и в Днепропетровской (13 192 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 599 гривен (79,6%) и в Черновицкой области - 10 765 гривен (80,9%) от средней зарплаты по стране.