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Зарплата в Украине: в каких областях платят больше

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Украина, Четверг 29 июля 2021 16:41
Зарплата в Украине: в каких областях платят больше Фото: зарплата в Киеве в 1,5 раза выше, чем в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-июне 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 387 гривен. Это на 45,6% больше, чем в целом по стране (13 310 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 374 гривен, в Киевской области - 13 550 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (13 209 гривен) и в Днепропетровской (13 192 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 599 гривен (79,6%) и в Черновицкой области - 10 765 гривен (80,9%) от средней зарплаты по стране.

Зарплата в Украине: в каких областях платят больше

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).

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зарплата Государственная служба статистики
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