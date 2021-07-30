Експерт назвала найзатребуваніші професії в Україні: зарплати зростатимуть

Які фахівці мають попит

Як розповіла експертка, якщо говорити про осудних і адекватних, то такі фахівці потрібні скрізь. Також великі роботодавці часто скаржаться, що у них по тисячі-півтори вакансій.

Зокрема, це великі аутсорсингові компанії, у яких багато запитів від іноземних та вітчизняних замовників. Тому і кількість фахівців, які могли б зайнятися проєктом, і кількість проєктів, які вимагають цього, - велика різниця, каже Пашкіна.

"Наш IT-ринок щорічно приростає на 17-20%, пандемія тільки прискорила зростання, тому що всі йдуть в онлайн. А ми не встигаємо підготувати таку кількість фахівців, навіть перекваліфікуванням, тому є ситуація, коли ринок перегрітий. Підвищують зарплати, намагаються навчати, перекуповувати і так далі", — сказала вона.

Де потребують фахівців

Мають попит менеджери з продажу, які повинні отримувати досить пристойні гроші, оскільки цей ринок стрімко розвивається. Також після локдауну трішки оговталась торгівля, тому тут теж пропонують непогані гроші.

У сфері виробництва завжди затребувані хороші фахівці. Хороший інженер-початківець з англійською мовою може отримувати 500-800 євро на старті своєї кар'єри.

"Багато професійних сфер потребують хороших фахівців і за це готові переплачувати. Тому що цього року, на жаль, вступна кампанія показала, що ми любимо менеджерів, юристів, філологів, психологів і так далі, а інженери та IT-шники не надто популярні. Відповідно, дефіцит буде тривати й зарплати зростатимуть", — додала вона.