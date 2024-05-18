UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 ознак справді якісного пломбірного морозива, про які мало хто знає

Як вибрати якісне морозиво в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку улюбленими ласощами дорослих і дітей стає морозиво. Існують прості ознаки, які допоможуть обрати якісне морозиво пломбір в магазині.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що станеться з морозивом, якщо його зберігати при неправильній температурі.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка експерта з харчування Людмили Матішинець та сайт Держспоживслужби.

Список ознак 

За словами експерта, є 5 простих ознак, які допоможуть в магазині швидко обрати якісне морозиво пломбір. До них відносять:

  • пломбір має бути з ДСТУ 4733:2007, це означає, що він виготовлений за державними стандартами
  • колір має бути не чисто білий, а наближений до молочного або вершкового
  • звертайте увагу на термін придатності, відповідно до стандартів, за правильного температурного режиму, воно може зберігатися рік
  • якісне морозиво повинне танути при кімнатній температурі 15-20 хвилин, рівномірно, без утворення води
  • у складі такого солодкого десерту повинні бути натуральні жири (молоко, вершки), а не рослинні

Важливо пам'ятати, чим менше перелік інгредієнтів у морозі, тим краще.

"Класика цього продукту - молоко, вершкове масло, вершки і цукор", - зазначила Людмила Матішинець.

Для морозива є три стандарти:

  • ДСТУ 4733:2007 - морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір) повинно виготовлятися винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження
  • ДСТУ 4734:2007 - виготовляється на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних для виробництва інгредієнтів
  • ДСТУ 4735:2007 - виготовляють із комбінованим складом сировини і випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири)

Слідкуйте за температурою

В магазині потрібно дивитись на термометр. Якщо морозиво погано заморожене, то стає потенційно небезпечним продуктом.

Часто недобросовісні продавці можуть вимикати холодильні установки на ніч, аби зекономити кошти на електроенергії. В морозиві, яке розтало, можуть розвиватися бактерії та патогенні мікроби, зокрема, кишкова паличка.

Крім того дотримання температури може вказувати на якість виробу. Кожен виробник та реалізатор якісного морозива обов'язково буде зберігати свій продукт в гарному стані, адже тут йдеться й про затрачені кошти.

Щоб перевірити, чи в достатньо низькій температурі зберігалось морозиво, слід просто натиснути на нього пальцем. Якщо морозиво м’яке, значить температура була невідповідною і у виробі, скоріш за все, вже завелися бактерії. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Морозильна камераХарчування дітей