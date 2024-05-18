5 ознак справді якісного пломбірного морозива, про які мало хто знає

Влітку улюбленими ласощами дорослих і дітей стає морозиво. Існують прості ознаки, які допоможуть обрати якісне морозиво пломбір в магазині.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що станеться з морозивом, якщо його зберігати при неправильній температурі.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка експерта з харчування Людмили Матішинець та сайт Держспоживслужби.
За словами експерта, є 5 простих ознак, які допоможуть в магазині швидко обрати якісне морозиво пломбір. До них відносять:
Важливо пам'ятати, чим менше перелік інгредієнтів у морозі, тим краще.
"Класика цього продукту - молоко, вершкове масло, вершки і цукор", - зазначила Людмила Матішинець.
Для морозива є три стандарти:
В магазині потрібно дивитись на термометр. Якщо морозиво погано заморожене, то стає потенційно небезпечним продуктом.
Часто недобросовісні продавці можуть вимикати холодильні установки на ніч, аби зекономити кошти на електроенергії. В морозиві, яке розтало, можуть розвиватися бактерії та патогенні мікроби, зокрема, кишкова паличка.
Крім того дотримання температури може вказувати на якість виробу. Кожен виробник та реалізатор якісного морозива обов'язково буде зберігати свій продукт в гарному стані, адже тут йдеться й про затрачені кошти.
Щоб перевірити, чи в достатньо низькій температурі зберігалось морозиво, слід просто натиснути на нього пальцем. Якщо морозиво м’яке, значить температура була невідповідною і у виробі, скоріш за все, вже завелися бактерії.
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