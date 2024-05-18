5 признаков действительно качественного мороженого пломбир, о которых мало кто знает

Летом любимым лакомством взрослых и детей становится мороженое. Существуют простые признаки, которые помогут выбрать качественное мороженое в магазине.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что произойдет с мороженым, если хранить его при неправильной температуре.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram- страница эксперта по питанию Людмилы Матишинец и сайт Госпотребслужбы.
По словам эксперта, есть 5 простых признаков, которые помогут в магазине быстро выбрать качественное пломбирное мороженое. К ним относятся:
Важно помнить, чем меньше список ингредиентов в морозе, тем лучше.
"Классика этого продукта - молоко, сливочное масло, сливки и сахар", - отметила Людмила Матишинец.
Для мороженого есть три стандарта:
В магазине нужно смотреть на термометр. Если мороженое плохо заморожено, то становится потенциально опасным продуктом.
Часто недобросовестные продавцы могут выключать холодильные установки на ночь, чтобы сэкономить средства на электроэнергии. В растаявшем мороженом могут развиваться бактерии и патогенные микробы, в частности, кишечная палочка.
Кроме того, соблюдение температуры может указывать на качество изделия. Каждый производитель и реализатор качественного мороженого обязательно будет хранить свой продукт в хорошем состоянии, ведь речь идет и о затраченных средствах.
Чтобы проверить, сохранялось ли в достаточно низкой температуре мороженое, просто нажать на него пальцем. Если мороженое мягкое, значит температура была неподходящей и в изделии, скорее всего, уже завелись бактерии.
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