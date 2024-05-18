5 признаков действительно качественного мороженого пломбир, о которых мало кто знает

Список признаков

По словам эксперта, есть 5 простых признаков, которые помогут в магазине быстро выбрать качественное пломбирное мороженое. К ним относятся:

пломбир должен быть ДСТУ 4733:2007, это значит, что он изготовлен по государственным стандартам

цвет должен быть не чисто белый, а приближенный к молочному или сливочному.

обращайте внимание на срок годности, согласно стандартам, при правильном температурном режиме, оно может сохраняться год

качественное мороженое должно таять при комнатной температуре 15-20 минут, равномерно, без образования воды

в составе такого сладкого десерта должны быть натуральные жиры (молоко, сливки), а не растительные

Важно помнить, чем меньше список ингредиентов в морозе, тем лучше.

"Классика этого продукта - молоко, сливочное масло, сливки и сахар", - отметила Людмила Матишинец.

Для мороженого есть три стандарта:

ДСТУ 4733:2007 - мороженое на молочной основе (молочное, сливочное и пломбир) должно производиться исключительно из молока и продуктов его переработки, без применения каких-либо жиров и белков немолочного происхождения

ДСТУ 4734:2007 - производится на основе плодово-ягодного или овощного сырья с добавлением сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и других необходимых для производства ингредиентов

ДСТУ 4735:2007 - изготовляют с комбинированным составом сырья и выпускают с частичной заменой молочного сырья на компоненты растительного происхождения (растительные жиры)

Следите за температурой

В магазине нужно смотреть на термометр. Если мороженое плохо заморожено, то становится потенциально опасным продуктом.

Часто недобросовестные продавцы могут выключать холодильные установки на ночь, чтобы сэкономить средства на электроэнергии. В растаявшем мороженом могут развиваться бактерии и патогенные микробы, в частности, кишечная палочка.

Кроме того, соблюдение температуры может указывать на качество изделия. Каждый производитель и реализатор качественного мороженого обязательно будет хранить свой продукт в хорошем состоянии, ведь речь идет и о затраченных средствах.

Чтобы проверить, сохранялось ли в достаточно низкой температуре мороженое, просто нажать на него пальцем. Если мороженое мягкое, значит температура была неподходящей и в изделии, скорее всего, уже завелись бактерии.