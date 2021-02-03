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Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!

Среда 03 февраля 2021 23:18
Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!
Жимолость в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Позднеспелый сорт жимолости Канадской селекции Бореаль Бьюти стал абсолютным рекордсменом по урожайности в 2020 году. Средняя урожайность составила 1,91 кг с растения.

Размер ягоды тоже самый большой из всех сортов - средний размер ягоды оказался идентичен сорта Бореаль Близард и составил 2,2 г, однако размер крупных плодов все же оказался немного больше - 3,3 г. Об этом рассказал фермер Сергей Змийчук на своей странице в Facebook.

По его словам, кусты высадили осенью 2018 года однолетними саженцами 1,5 л, полный сезон вегетации в 2019 году, плодоношение летом 2020 года.

Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

Он также отметил, что данный сорт жимолости отлично переносит морозы. В этом году жимолость нормально перенесла -7 градусов.

Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

"Растение достаточно сильнорослое, но побеги довольно пространные, поэтому куст требует формирующей обрезки", - подчеркнул Змийчук.

Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • Так, по урожайности, пожалуй, лучший в Мире! Но вкус Авроре существенно уступает!
  • Надо пробовать, потому что у нас часто бывает ранняя провоцирующая весна, а утренние заморозки время от времени поворачивают и убивают жимолость, абрикосы, миндаль и даже черную смородину.

Напомним, врачи назвали самую полезную осеннюю ягоду, которая снижает сахар и холестерин.

Ранее диетологи назвали лучшую ягоду, которая поможет нам устоять против вирусов.

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