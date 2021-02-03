Эксперт назвал самый урожайный сорт жимолости: почти 2 кг с куста!

Позднеспелый сорт жимолости Канадской селекции Бореаль Бьюти стал абсолютным рекордсменом по урожайности в 2020 году. Средняя урожайность составила 1,91 кг с растения.
Размер ягоды тоже самый большой из всех сортов - средний размер ягоды оказался идентичен сорта Бореаль Близард и составил 2,2 г, однако размер крупных плодов все же оказался немного больше - 3,3 г. Об этом рассказал фермер Сергей Змийчук на своей странице в Facebook.
По его словам, кусты высадили осенью 2018 года однолетними саженцами 1,5 л, полный сезон вегетации в 2019 году, плодоношение летом 2020 года.
Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)
Он также отметил, что данный сорт жимолости отлично переносит морозы. В этом году жимолость нормально перенесла -7 градусов.
Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)
"Растение достаточно сильнорослое, но побеги довольно пространные, поэтому куст требует формирующей обрезки", - подчеркнул Змийчук.
Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)
Пользователи сети также прокомментировали его пост.
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