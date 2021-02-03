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Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!

Середа 03 лютого 2021 23:18
Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!
Жимолость в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Пізньостиглий сорт жимолості Канадської селекції Бореаль Б'юті став абсолютним рекордсменом за врожайності у 2020 році. Середня врожайність становила 1,91 кг з рослини.

Розмір ягоди теж найбільший із всіх сортів - середній розмір ягоди виявився ідентичний сорту Бореаль Блізард і склав 2,2 м, однак розмір великих плодів все ж виявився трохи більше - 3,3 г. Про це розповів фермер Сергій Змійчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, висадили кущі восени 2018 року однорічними саджанцями 1,5 л, повний сезон вегетації у 2019 році, плодоношення улітку 2020 року.

Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

Він також зазначив, що даний сорт жимолості відмінно переносить морози. В цьому році жимолость нормально перенесла -7 градусів.

Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

"Рослина досить сильноросла, але пагони досить розлогі, тому кущ вимагає формувальної обрізки", - підкреслив Змійчук.

Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

  • Так, по урожайності, мабуть, найкращий у Світі! Але смак Аврорі істотно поступається!
  • Треба пробувати, бо у нас часто буває рання провокуюча весна, а ранкові заморозки час від часу повертають і вбивають жимолость, абрикоси, мигдаль і навіть чорну смородину.

Нагадаємо, лікарі назвали найкориснішу осінню ягоду, яка знижує цукор і холестерин.

Раніше дієтологи назвали кращу ягоду, яка допоможе нам встояти проти вірусів.

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