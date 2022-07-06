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Эксперт назвал одежду, которую категорически нельзя носить после 40 лет: снимите это

В каком возрасте нужно отказаться от джинсов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В любом возрасте женщина может выглядеть сногсшибательно и стильно. Более того, с помощью грамотно подобранной одежды можно "скинуть" пару лет. Однако, многие женщины и мужчины часто допускают ошибки в выборе гардероба после 30-60 лет.

Об этом пишет The Sun.

Мини-юбки

Эксперт по моде Клемми Филдсенд рекомендует, что с 40 лет стоит отказаться от такой одежды.

Наиболее уместно ультракороткие юбки смотрятся на девушках, и чем старше женщина становится, тем более нелепо она выглядит в мини.

Джинсы

По словам специалисты, после 50 лет нужно не надевать джинсы. В частности, мужчинам пожилого возраста следует избегать эластичной одежды.

Гавайские рубашки

Гавайская рубашка является синонимом двух типов мужчин - двадцатилетних парней или ребят среднего возраста в отпуске.

В то время как современная молодежь носит их расстегнутыми или с шортами в тон, то мужчинам после 40 стоит навсегда о них забыть.

Спортивные штаны оверсайз

От такой одежды мужчинам стоит отказаться после 30 лет. Такая одежда уместной выглядит только на подростках.

Короткие топы

После 35 лет женщина нужно забыть о такой одежде. Более уместно надевать футболки из легких натуральных тканей или блузы.

Бикини

Эксперт по этикету Уильям Хасон говорит, что большинство женщин старше 50 лет выглядят не так хорошо, как молодые люди в бикини. Все потому, что их кожа потеряла упругость.

Туфли на шпильках

С высокими каблуками стоит быть осторожными, независимо от того, куда вы собираетесь. Однако, после 60 лет эксперт советует забыть о такой обуви.

Леопардовый и любой другой "животный" принт

Даже если вы в молодости покорили немало мужских сердец своими леопардовыми блузами и лосинами, после 40 такая расцветка сделает вас вульгарной.

Бабочки, котята и прочая "живность" зрелым женщинам также не к лицу. Если уж хочется каких-то рисунков, выбирайте либо растительные принты, либо абстрактные, геометрические.

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