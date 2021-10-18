Эксперт по лечебному питанию назвала лучшую кашу для осени: как ее готовить

Перловую крупу осенью важно включить в свой рацион, ведь она укрепляет иммунитет. Более того, в межсезонье ее можно есть не только в виде каши, но также из перловки получается неплохой "кофе".
Как правильно готовить перловку, чтобы получить максимальную пользу от этой крупы в периоды распространения инфекционных вспышек, рассказала эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.
В перловой каше содержится огромное количество витаминов.
Эксперт напоминает, что перловка - сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, при этом не дает резких подъемов сахара. Поэтому перловка показана людям с диабетом.
Варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке, чтобы не увеличивать ее калорийность. Такое блюдо можно есть на завтрак или на обед - в качестве гарнира.
К слову, чтобы усилить полезные свойства каши, залейте зерна водой минимум на два часа или на ночь. Это уменьшит количество фитиновой кислоты, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов.
Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть, то у вас получится так называемый "злаковый кофе".
Этот напиток помогает при кашле, особенно если добавить туда корицу или имбирь.
"Это очень полезно, особенно в период межсезонья, инфекционных заболеваний. Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше", - советует специалист.
Перловая каша (фото: wikipedia.org)
Перловка богата витаминами D, РР, А и Е, а также группы В. Эти компоненты улучшают обмен веществ, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.
Также перловка насыщена цинком, фосфором, хромом, а по содержанию селена, который является мощным антиоксидантом, эта крупа превосходит, например, рис.
Перловку еще рекомендуют употреблять для нормальной работы щитовидной железы и улучшения работы мозга.
Кроме того, вещества, содержащиеся в крупе, способствуют укреплению зубов, костей и волос.
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