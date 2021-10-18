Експерт з лікувального харчування назвала кращу кашу для осені: як її готувати

Як найкраще готувати перловку

У перловій каші міститься величезна кількість вітамінів.

Експерт нагадує, що перловка - складний вуглевод, який довго перетравлюється, дає відчуття ситості, енергію, при цьому не дає різких підйомів цукру. Тому перловка показана людям з діабетом.

Варити перлову кашу краще на воді, а не на молоці, щоб не збільшувати її калорійність. Таке блюдо можна їсти на сніданок або на обід - як гарнір.

До слова, щоб посилити корисні властивості каші, залийте зерна водою мінімум на дві години або на ніч. Це зменшить кількість фітинової кислоти, яка в злаках міститься в надлишку і перешкоджає засвоєнню вітамінів.

Як приготувати корисний напій з перловки

Якщо перловку прожарити в духовці до золотистого кольору і змолоти, то у вас вийде так звана "злакова кава".

Цей напій допомагає при кашлі, особливо якщо додати туди корицю або імбир.

"Це дуже корисно, особливо в період міжсезоння, інфекційних захворювань. Коли ви відчуваєте, що захворієте, заваріть таку злакову каву, і вам стане краще", - радить фахівець.

Перлова каша (фото: wikipedia.org)

Чим ще корисна перловка

Перловка багата вітамінами D, РР, А і Е, а також групи В. Ці компоненти покращують обмін речовин, роботу нервової і серцево-судинної систем.

Також перловка насичена цинком, фосфором, хромом, а за вмістом селену, який є потужним антиоксидантом, ця крупа перевершує, наприклад, рис.

Перловку ще рекомендують вживати для нормальної роботи щитовидної залози і поліпшення роботи мозку.

Крім того, речовини, що містяться в крупі, сприяють зміцненню зубів, кісток і волосся.