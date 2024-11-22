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Експерт із Google розкрив секретний "трюк" на Android, який заощадить ваш час і змінить роботу зі смартфоном

П'ятниця 22 листопада 2024 07:30
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Експерт із Google розкрив секретний "трюк" на Android, який заощадить ваш час і змінить роботу зі смартфоном Експерт розповів, як заощадити час за допомогою корисних функцій (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Співробітник Google наполегливо рекомендує власникам Android спробувати нові функції ШІ Gemini Live - оновлену версію віртуального помічника Google. Ця технологія дозволяє вести "природний, вільний діалог" із використанням мікрофона та динаміків смартфона.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську газету The Sun.

Що відомо про секретний лайфхак

Користувачі можуть переривати помічника, коригувати запити на ходу і навіть впроваджувати реальні сценарії, такі як вибір одягу або тренування перед публічним виступом.

Старший менеджер Google, Серж Лашапель, пояснив, як ця система може допомогти справлятися із повсякденними стресами, такими як "недільна тривога" перед початком робочого тижня. Він зазначив, що Gemini Live здатна проводити дихальні вправи або надавати підтримку у складних життєвих ситуаціях.

Крім того, інструмент можна використовувати для підготовки презентацій, мозкових штурмів, вивчення матеріалу або навіть для допомоги незрячим людям у розумінні контенту на YouTube.

Експерт із Google розкрив секретний &quot;трюк&quot; на Android, який заощадить ваш час і змінить роботу зі смартфоном

Gemini Live від Google дозволяє вам вести природні людські бесіди із помічником на основі штучного інтелекту (фото: Google)

Gemini Live виходить за рамки стандартних віртуальних помічників. На відміну від старих систем, які могли плутатися через неточності в командах, новий ШІ здатний обробляти переривання та уточнення. Він інтегрується з пошуковими системами та надає інформацію в режимі реального часу, роблячи взаємодію з пристроєм більш людяним та зручним.

Експерт із Google розкрив секретний &quot;трюк&quot; на Android, який заощадить ваш час і змінить роботу зі смартфоном

Ви можете спілкуватися з Gemini Live через звичайний додаток Gemini на вашому телефоні Android (фото: Google)

Однак одним із головних завдань залишається впровадження звички використання ШІ. Серж підкреслив, що люди часто опираються новим технологіям, вважаючи їх складними чи "нечесними", подібно до того, як калькулятори колись сприймалися як обман. Gemini Live, за його словами, - це крок у майбутнє, де технології стануть не лише корисними, а й персоналізованими помічниками у повсякденному житті.

Експерт із Google розкрив секретний &quot;трюк&quot; на Android, який заощадить ваш час і змінить роботу зі смартфоном

Gemini також може взаємодіяти з іншими додатками Google (фото: Google)

Що потрібно для Google Gemini Live

  • Телефон або планшет на базі Android
  • Мобільний додаток Gemini або помічник Gemini на вашому пристрої. Поки функція Gemini Live недоступна у веб-додатку Gemini, в Google Messages, або у вкладці Gemini у застосунку Google на iPhone
  • Особистий обліковий запис Google, яким ви керуєте самостійно. На даний момент Gemini Live не працює, якщо ви увійшли через робочий або навчальний обліковий запис Google
  • Підтримувана мова, встановлена в налаштуваннях як основна
  • Вік 18 років або старше

Нагадаємо, що Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу.

А ще ми писали про очікувані функції та дату випуску Android 16.

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