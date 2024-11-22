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Эксперт из Google раскрыл секретный "трюк" на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном

Пятница 22 ноября 2024 07:30
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Эксперт из Google раскрыл секретный "трюк" на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном Эксперт рассказал, как сэкономить время с помощью полезных функций (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Сотрудник Google настоятельно рекомендует владельцам Android попробовать новые функции ИИ Gemini Live - обновленную версию виртуального помощника Google. Эта технология позволяет вести "естественный, свободный диалог" с использованием микрофона и динамиков смартфона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету The Sun.

Что известно про секретный лайфхак

Пользователи могут прерывать помощника, корректировать запросы на ходу и даже внедрять реальные сценарии, такие как подбор одежды или тренировка перед публичным выступлением.

Старший менеджер Google, Серж Лашапель, объяснил, как эта система может помочь справляться с повседневными стрессами, такими как "воскресная тревога" перед началом рабочей недели. Он отметил, что Gemini Live способна проводить дыхательные упражнения или оказывать поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, инструмент можно использовать для подготовки презентаций, мозговых штурмов, изучения материала или даже для помощи незрячим людям в понимании контента на YouTube.

Эксперт из Google раскрыл секретный &quot;трюк&quot; на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном

Gemini Live от Google позволяет вам вести естественные человеческие беседы с помощником на основе искусственного интеллекта (фото: Google)

Gemini Live выходит за рамки стандартных виртуальных ассистентов. В отличие от старых систем, которые могли путаться из-за неточностей в командах, новый ИИ способен обрабатывать прерывания и уточнения. Он интегрируется с поисковыми системами и предоставляет информацию в режиме реального времени, делая взаимодействие с устройством более человечным и удобным.

Эксперт из Google раскрыл секретный &quot;трюк&quot; на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном

Вы можете общаться с Gemini Live через обычное приложение Gemini на вашем телефоне Android (фото: Google)

Однако одной из главных задач остается внедрение привычки использования ИИ. Серж подчеркнул, что люди часто сопротивляются новым технологиям, считая их сложными или "нечестными", подобно тому, как калькуляторы когда-то воспринимались как обман. Gemini Live, по его словам, - это шаг в будущее, где технологии станут не только полезными, но и персонализированными помощниками в повседневной жизни.

Эксперт из Google раскрыл секретный &quot;трюк&quot; на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном

Gemini также может взаимодействовать с другими приложениями Google (фото: Google)

Что нужно для Google Gemini Live

  • Телефон или планшет на базе Android
  • Мобильное приложение Gemini или помощник Gemini на вашем устройстве. Пока функция Gemini Live недоступна в веб-приложении Gemini, в Google Messages, или во вкладке Gemini в приложении Google на iPhone
  • Личная учетная запись Google, которой вы управляете самостоятельно. На данный момент Gemini Live не работает, если вы вошли через рабочий или учебный аккаунт Google
  • Поддерживаемый язык, установленный в настройках как основной
  • Возраст 18 лет или старше

Напомним, что Google запускает отдельное приложение Gemini на iOS для пользователей по всему миру.

А еще мы писали про ожидаемые функции и дату выпуска Android 16.

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