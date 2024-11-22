Эксперт из Google раскрыл секретный "трюк" на Android, который сэкономит ваше время и изменит работу со смартфоном

Сотрудник Google настоятельно рекомендует владельцам Android попробовать новые функции ИИ Gemini Live - обновленную версию виртуального помощника Google. Эта технология позволяет вести "естественный, свободный диалог" с использованием микрофона и динамиков смартфона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету The Sun .

Что известно про секретный лайфхак

Пользователи могут прерывать помощника, корректировать запросы на ходу и даже внедрять реальные сценарии, такие как подбор одежды или тренировка перед публичным выступлением.

Старший менеджер Google, Серж Лашапель, объяснил, как эта система может помочь справляться с повседневными стрессами, такими как "воскресная тревога" перед началом рабочей недели. Он отметил, что Gemini Live способна проводить дыхательные упражнения или оказывать поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, инструмент можно использовать для подготовки презентаций, мозговых штурмов, изучения материала или даже для помощи незрячим людям в понимании контента на YouTube.

Gemini Live от Google позволяет вам вести естественные человеческие беседы с помощником на основе искусственного интеллекта (фото: Google)

Gemini Live выходит за рамки стандартных виртуальных ассистентов. В отличие от старых систем, которые могли путаться из-за неточностей в командах, новый ИИ способен обрабатывать прерывания и уточнения. Он интегрируется с поисковыми системами и предоставляет информацию в режиме реального времени, делая взаимодействие с устройством более человечным и удобным.

Вы можете общаться с Gemini Live через обычное приложение Gemini на вашем телефоне Android (фото: Google)

Однако одной из главных задач остается внедрение привычки использования ИИ. Серж подчеркнул, что люди часто сопротивляются новым технологиям, считая их сложными или "нечестными", подобно тому, как калькуляторы когда-то воспринимались как обман. Gemini Live, по его словам, - это шаг в будущее, где технологии станут не только полезными, но и персонализированными помощниками в повседневной жизни.

Gemini также может взаимодействовать с другими приложениями Google (фото: Google)

Что нужно для Google Gemini Live