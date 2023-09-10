Експерт з етикету пояснив, чому не можна аплодувати після посадки літака

Хто придумав аплодувати пілотам

Вперше пілотам почали аплодувати в США. Офіційно задокументований перший випадок датується 1948 роком.

Тоді рейс авіакомпанії American Airlines приземлився в Огайо після того, як у нього відмовили шасі. Пілоти змогли посадити літак без жертв та серйозних травм.

Вважається, що це був перший випадок, коли пасажири аплодували пілотам.

Що каже етикет

Експерт з етикету Джо Брайант у коментарі виданні Daily Express говорить, що пасажири літаків регулярно роблять кілька речей, які можна віднести до дратівливих.

Більше того, на думку експерта з поведінки, оплески пілотам можна віднести до грубості.

"Оплески не обов'язкові після приземлення і є грубістю по відношенню до пілотів. Якщо приземлення вдале, оплески викликають здивування у пілотів. Якщо літак приземлився не надто вдало, оплески будуть образливо-саркастичними", - пояснив він.

Якщо пасажири хочуть висловити свою вдячність пілотам, то експерт з етикету радить "принести невеликий подарунок екіпажу".

Чому ми аплодуємо під час посадки літака

Одна з теорій полягає в тому, що плескання в долоні - це спосіб висловити вдячність пілоту та екіпажу за те, що вони безпечно доставили нас до місця призначення. Зрештою, політ може бути нервовим досвідом, особливо для тих, хто боїться висоти або літати.

Отже, коли літак приземлився безпечно, природно відчуваєш полегшення та вдячність через оплески.

Деякі фахівці та бортпровідники вважають плескання в долоні зайвим. Зрештою, навіщо вам аплодувати пілоту за те, що він просто виконує свою роботу - доставляє вас до пункту призначення цілими та неушкодженими.

Але наостанок хочемо додати цікаву річ. Незалежно від того, подобається вам плескати чи ні, знайте, що пілоти вас, швидше за все, не почують. Це пов’язано зі звукоізоляцією кабіни.