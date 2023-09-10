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Эксперт по этикету объяснил, почему нельзя аплодировать после посадки самолета

Когда самолет касается взлетно-посадочной полосы, хлопать не нужно (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Вы когда-нибудь были на рейсе самолета, где пассажиры взрывались аплодисментами, как только самолет касался взлетно-посадочной полосы? Если да, возможно, вы задавались вопросом, а зачем это делать?

Почему не стоит аплодировать после посадки, читайте в нашем материале ниже.

Кто придумал хлопать пилотам

Впервые пилотам начали хлопать в США. Официально задокументированный первый случай датируется 1948 годом.

Тогда рейс авиакомпании American Airlines приземлился в Огайо после того, как у него отказали шасси. Пилоты смогли посадить самолет без жертв и серьезных травм.

Считается, что это был первый случай, когда пассажиры апплодировали пилотам.

Что говорит этикет

Эксперт по этикету Джо Брайант в комментарии Daily Express говорит, что пассажиры самолетов регулярно делают несколько вещей, которые можно отнести к раздражительным.

И, по мнению эксперта по поведению, аплодисменты пилотам можно отнести к грубости.

"Аплодисменты не обязательны после приземления и являются грубостью по отношению к пилотам. Если приземление удачно, аплодисменты вызывают удивление у пилотов. Если самолет приземлился с проблемами, аплодисменты будут оскорбительно-саркастическими", - пояснил он.

Если пассажиры хотят выразить свою благодарность пилотам, то эксперт по этикету рекомендует "принести небольшой подарок экипажу".

Почему мы аплодируем во время посадки самолета

Одна из теорий состоит в том, что хлопанье в ладони - это способ выразить благодарность пилоту и экипажу за то, что они безопасно доставили нас к месту назначения. В конце концов полет может быть нервным опытом, особенно для тех, кто боится высоты или летать.

Таким образом, когда самолет приземлился безопасно, естественно чувствуешь облегчение и благодарность из-за аплодисментов.

Некоторые специалисты и бортпроводники считают хлопанье в ладони лишним. В конце концов зачем вам аплодировать пилоту за то, что он просто выполняет свою работу - доставляет вас в пункт назначения целыми и невредимыми.

Но напоследок хотим добавить интересную вещь. Независимо от того, нравится вам хлопать или нет, знайте, что пилоты вас, скорее всего, не услышат. Это связано со звукоизоляцией кабины.

Раньше мы писали о том, почему украинцев могут не пустить на самолет.

Также у нас есть материал о том, кто должен платить на первом свидании по правилам этикета.

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