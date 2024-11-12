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Експерт з довголіття розповів, що він робить щодня для довгого та щасливого життя

Фото: Як прожити довге та щасливе життя (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Експерт з довголіття, лікар Френк Ліпман, поділився своїми щоденними практиками, які допомагають залишатися здоровим, бадьорим і щасливим на довгі роки.

Що саме треба робити для довгого та щасливого життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

5 щоденних практик для довгого й здорового життя 

Ліпман має понад 35 років досвіду у функціональній медицині, і протягом своєї кар’єри він вивчав шлях людей до довголіття. Він назвав щоденні практики для довгого здорового життя, які виконує і сам.

Ось його поради для підтримання здоров'я тіла, мозку та соціального життя, а також секрети щодо харчування та медійної дієти.

Піклування про тіло

Френк вважає, що фізичні вправи - одна з основних складових для збереження здоров’я. Він також дотримується чіткого графіка сну та неспання, щоб підтримувати стабільний ритм дня. Медитація - його щоденна практика, яка допомагає зменшити рівень стресу й забезпечує душевний спокій. Окрім цього, Ліпман приймає певні добавки, щоб підтримувати організм у найкращій формі.

Піклування про мозок

Для здоров'я мозку експерт регулярно використовує картування мозку та червону світлотерапію, яка, за дослідженнями, сприяє когнітивному здоров'ю. Важливими елементами є також зниження стресу та достатня кількість сну, що позитивно впливає на розумові процеси.

Соціальне життя та зв’язок із близькими

Медик впевнений, що якісні стосунки та емоційний зв’язок із близькими людьми - це ключовий фактор довгого та щасливого життя. Він виділяє час для спілкування з сім'єю, особливо зі своїм онуком, що приносить йому багато радості та енергії.

Щоденний раціон

Його дієта складається з поживних білків та овочів, із фокусом на продукти, які сприяють довголіттю: жирна риба, некрохмалисті овочі та ягоди. Така їжа забезпечує організм необхідними поживними речовинами, мінімізуючи при цьому шкідливі складові.

"Медійна дієта"

Окрім фізичного й розумового здоров'я, Ліпман приділяє увагу тому, яку інформацію споживає щодня. Серед його інтересів - дослідження рапаміцину, препарату, що вивчається на предмет впливу на довголіття. Він вважає, що обмеження інформаційного навантаження допомагає залишатися зосередженим на важливих для нього темах і підтримувати ментальну ясність.

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Також ми писали, що чоловік, який дожив до 108 років, назвав три секрети довголіття.

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