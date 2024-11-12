Эксперт по долголетию рассказал, что он делает каждый день для долгой и счастливой жизни

5 ежедневных практик для долгой и здоровой жизни

Липман имеет более 35 лет опыта в функциональной медицине, и на протяжении своей карьеры он изучал путь людей к долголетию. Он назвал ежедневные практики для долгой здоровой жизни, которые выполняет и сам.

Вот его советы для поддержания здоровья тела, мозга и социальной жизни, а также секреты питания и медийной диеты.

Забота о теле

Фрэнк считает, что физические упражнения - одно из основных составляющих для сохранения здоровья. Он также придерживается четкого графика сна и бодрствования, чтобы поддерживать стабильный ритм дня. Медитация – его ежедневная практика, которая помогает снизить уровень стресса и обеспечивает душевный покой. Кроме того, Липман принимает определенные добавки, чтобы поддерживать организм в лучшей форме.

Забота о мозге

Для здоровья мозга эксперт регулярно использует картирование мозга и красную светотерапию, которая, по исследованиям, способствует когнитивному здоровью. Важными элементами являются снижение стресса и достаточное количество сна, что положительно влияет на мыслительные процессы.

Социальная жизнь и связь с близкими

Медик уверен, что качественные отношения и эмоциональная связь с близкими людьми - это ключевой фактор долгой и счастливой жизни. Он выделяет время для общения с семьей, особенно со своим внуком, что доставляет ему много радости и энергии.

Ежедневный рацион

Его диета состоит из питательных белков и овощей, с фокусом на продукты, способствующие долголетию: жирная рыба, некрахмалистые овощи и ягоды. Такая пища снабжает организм необходимыми питательными веществами, минимизируя при этом вредные составляющие.

"Медийная диета"

Кроме физического и умственного здоровья Липман уделяет внимание тому, какую информацию потребляет каждый день. Среди его интересов - исследование рапамицина, изучаемого препарата на предмет воздействия на долголетие. Он считает, что ограничение информационной нагрузки помогает оставаться сосредоточенным на важных темах и поддерживать ментальную ясность.