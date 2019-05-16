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Не експериментуйте: Комаровський відповів на важливе питання про немовлят

STYLERЖиття    16.05.2019 - 08:21
Не експериментуйте: Комаровський відповів на важливе питання про немовлят
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав чіткі рекомендації щодо харчування дитини

Доктор Євген Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців. Про це педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці, опублікувавши відповідне відео.

Комаровський, який раніше що зруйнував міф про вітаміні D, розповів, що існує лише три варіанти першого прикорму:

  • овочеві пюре,
  • молочно-круп'яні каші,
  • кисломолочні продукти.

Тим не менш, навколо того, які продукти краще всього підходить в якості першої ложечки для малюка, ведуться постійні суперечки.

Не експериментуйте: Комаровський відповів на важливе питання про немовлят

Комаровський розповів про перший прикорм (фото: pixabay.com)

На думку педіатра, прикорм краще всього починати з кисломолочних продуктів або молочно-круп'яних каш.

Також Комаровський порадив не експериментувати з кашами і кисломолочними продуктами домашнього приготування.

"Коли ви починаєте прикорм, тобто у віці шести місяців, вимоги безпеки харчування - це важливіше всієї користі, всіх зручностей!" - заявив Комаровський.

Комаровський розповів про перший прикорм (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про особливості безкоштовної вакцинації від кору для дорослих.

Нагадаємо, Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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