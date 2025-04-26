Експеримент NASA, який вийшов з-під контролю: дивна історія кохання між жінкою і дельфіном

Маргарет Хоу отримала завдання від NASA навчити 6-річного дельфіна афаліна Пітера говорити через дихало. Навчити його звуків та слів жінка мала за 10 тижнів. Але коли почалося навчання, між Пітером та його вчителькою сталося дещо інше.

Заради експерименту 20-річна Маргарет мала жити разом з дельфіном в одному приміщенні та постійно вчити його. Але Пітер постійно зривав навчання.

Маргарет мала вчити Пітера англійським словам і сподівалася, що він зможе говорити як людина. Але дельфін саме під час навчання досягав стадії, коли він статево дорослішав.

"Було три дельфіни. Пітер, Памела і Сіссі. Сіссі була найбільшою. Наполеглива, гучна, вона ніби керувала шоу. Памела була дуже сором'язливою. А Пітер був молодим хлопцем. Він досяг сексуального віку і був трохи пустотливий", - розповідала Маргарет.

Поки Пітер купався, плавав, спав і грав з вчителькою, він почав до неї прив'язуватися. Хоу пояснила, що експеримент був унікальним, і вона дуже підтримувала Пітера у виконанні завдань.

У документальному фільмі ВВС "Дівчина, яка розмовляла з дельфінами", вона розповіла, як речі стали фізичними та перетворили стосунки на сексуальні.

На початку навчання Маргарет намагалася навчити дельфіна говорити: "Привіт, Маргарет". Але літера М виявилася для нього важкою, та й у Пітера явно були інші ідеї, як провести час. Замість того, щоб говорити, дельфін приносив вчительці іграшки.

"Пітеру подобалося бути зі мною. Він терся об моє коліно або мою ногу, або мою руку", - казала Маргарет.

А за 4 тижні після початку проєкту Хоу зазначила у своєму щоденнику: "Пітер кілька разів протягом тижня відчував сексуальне збудження. Я бачу, що його бажання заважають нашим стосункам. Він знову і знову тисне на мої ноги, кружляє навколо мене, схильний гризти й, як правило, настільки схвильований, що не може контролювати своє ставлення до мене".

А ще за деякий час у записах Маргарет з'явилося зовсім інше, що наштовхувало на думку про зовсім інші стосунки вчительки та дельфіна.

"Ті стосунки, пов'язані з необхідністю бути разом, перетворилися на справжню насолоду бути разом, бажання бути разом і сумувати за ним, коли його не було поруч. У мене була дуже близька зустріч з - я навіть не можу знову сказати "дельфін" - Пітер".

Далі вона ділиться, як їй довелося мастурбувати, щоб повернути увагу дельфіна до уроків, оскільки транспортування його до дівчат виявилося надто руйнівним.

"Я дозволила це. Мені це не було незручно, доки це не було грубо. Це просто ставало частиною того, що відбувалося, як свербіж - просто позбудься, почеши й рухайся далі. І ось як це вийшло. Це не було приватним. Люди могли це спостерігати", - писала Маргарет.

Вона пояснила, що, хоча це було сексуально з боку Пітера, для неї це не було скоріш чуттєвим. І це зміцнило їхній зв'язок.

На жаль експеримент закінчився для Пітера погано. Експеримент не дав результатів і дельфінів помістили в інше приміщення. Його відправили назад до Маямі, де здоров'я дельфіна погіршилося. Ветеринар назвав причиною смерті Пітера розбите серце. Він впевнений, що Пітер почав хворіти через розлуку з коханою і покінчив життя самогубством.

Дельфіни не дихають повітрям автоматично, як люди й кожен вдих - це свідоме зусилля. Якщо їхнє життя стає нестерпним, вони просто роблять вдих і опускаються на дно і наступний вдих вже не роблять.