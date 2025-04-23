Бобри самостійно побудували дамбу за два дні, яку влада не могла встановити 7 років

Іронічна, але показова історія трапилася в одній із громад: бобри самостійно звели дамбу всього за два дні. І все б нічого, якби цю ж саму дамбу влада не намагалася побудувати… з 2018 року. Те, на що пішли мільйони та роки - тварини зробили без тендерів, бюрократії й помпезного відкриття.

Де водяться такі розумні бобри та як їм вдалося за два дні зробити роботу чиновників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ct24.

У заповідній ландшафтній зоні Брди в Чехії водяться справжні казкові бобри, точніше - хазяйновиті. Вони побудували кілька дамб, утворивши природне водно-болотяне угіддя. І все б нічого, бобри - вони і є бобри, але тварини це зробили якраз у тому ж самому місці, де хотіла побудувати дамбу адміністрація заповідної зони.

Проєкт будівництва греблі неподалік полігону Брди почали ще 2018 року і ця інфраструктура мала допомогти у відновленні річки Клабаву. Але затвердити сам проєкт, вартістю 30 млн крон (близько 57 млн гривень), за 7 років так і не змогли.

Бобрам на побудову дамби знадобилося всього 2 дні й своєю роботою вони фактично зекономили місцевому бюджету 1,2 млн доларів.

Військові та державні ліси, а також Влтавське водне управління вели дискусії щодо проєктів та права власності на землю, а бобер просто випередив їх. Це дозволило заощадити за сьогоднішніми цінами цілих 30 мільйонів крон" - сказав директор заповідника Богуміл Фішер.

Бобри у дикій природі дуже хазяйновиті тварини - вони самостійно будують греблі і сприяють створенню водно-болотних угідь, де потім знаходять притулок інші види.

Звісно, діяльність бобрів не завжди йде на благо - вони можуть створювати незручності для людей - затоплювати присадибні ділянки або шкодити деревам.

"Бобер може побудувати греблю за одну або дві ночі. А людині потрібно отримати на це дозвіл, рішення щодо водних прав, а тоді ще невідомо, чи ви отримаєте на це гроші. За бажанням можна побудувати й екскаватором, скажімо, за тиждень", - каже зоолог Їржі Влчек.

Він додав, що дамба бобрів запропонує кращі умови для життя багатьом видам - рідкісному кам'яному раку, жабкам.

У цьому заповіднику живе принаймні одна родина європейських бобрів із приблизно восьми осіб. Інші знаходяться в околицях Нове Мітрови чи Хоржелед.