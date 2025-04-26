Эксперимент NASA, который вышел из-под контроля: странная история любви между женщиной и дельфином

Маргарет Хоу получила задание от NASA научить 6-летнего дельфина афалина Питера говорить через дыхало. Научить его звукам и словам женщина должна была за 10 недель. Но когда началось обучение, между Питером и его учительницей произошло нечто другое.

Ради эксперимента 20-летняя Маргарет должна была жить вместе с дельфином в одном помещении и постоянно учить его. Но Питер постоянно срывал обучение.

Маргарет должна была учить Питера английским словам и надеялась, что он сможет говорить как человек. Но дельфин именно во время обучения достигал стадии, когда он половой зрелости.

"Было три дельфина. Питер, Памела и Сисси. Сисси была самой большой. Настойчивая, громкая, она будто руководила шоу. Памела была очень застенчивой. А Питер был молодым парнем. Он достиг сексуального возраста и был немного озорной", - рассказывала Маргарет.

Пока Питер купался, плавал, спал и играл с учительницей, он начал к ней привязываться. Хоу объяснила, что эксперимент был уникальным, и она очень поддерживала Питера в выполнении заданий.

В документальном фильме ВВС "Девушка, которая разговаривала с дельфинами", она рассказала, как вещи стали физическими и превратили отношения в сексуальные.

В начале обучения Маргарет пыталась научить дельфина говорить: "Привет, Маргарет". Но буква М оказалась для него трудной, да и у Питера явно были другие идеи, как провести время. Вместо того чтобы говорить, дельфин приносил учительнице игрушки.

"Питеру нравилось быть со мной. Он терся о мое колено или мою ногу, или мою руку", - говорила Маргарет.

А через 4 недели после начала проекта Хоу отметила в своем дневнике: "Питер несколько раз в течение недели испытывал сексуальное возбуждение. Я вижу, что его желания мешают нашим отношениям. Он снова и снова давит на мои ноги, кружит вокруг меня, склонен грызть и, как правило, настолько взволнован, что не может контролировать свое отношение ко мне".

А еще через некоторое время в записях Маргарет появилось совсем другое, что наталкивало на мысль о совсем других отношениях учительницы и дельфина.

"Те отношения, связанные с необходимостью быть вместе, превратились в настоящее наслаждение быть вместе, желание быть вместе и скучать по нему, когда его не было рядом. У меня была очень близкая встреча с - я даже не могу снова сказать "дельфин" - Питер".

Далее она делится, как ей пришлось мастурбировать, чтобы вернуть внимание дельфина к урокам, поскольку транспортировка его к девушкам оказалась слишком разрушительной.

"Я позволила это. Мне это не было неудобно, пока это не было грубо. Это просто становилось частью того, что происходило, как зуд - просто избавься, почеши и двигайся дальше. И вот как это получилось. Это не было частным. Люди могли это наблюдать", - писала Маргарет.

Она объяснила, что, хотя это было сексуально со стороны Питера, для нее это не было скорее чувственным. И это укрепило их связь.

К сожалению эксперимент закончился для Питера плохо. Эксперимент не дал результатов и дельфинов поместили в другое помещение. Его отправили обратно в Майами, где здоровье дельфина ухудшилось. Ветеринар назвал причиной смерти Питера разбитое сердце. Он уверен, что Питер начал болеть из-за разлуки с любимой и покончил жизнь самоубийством.

Дельфины не дышат воздухом автоматически, как люди и каждый вдох - это сознательное усилие. Если их жизнь становится невыносимой, они просто делают вдох и опускаются на дно и следующий вдох уже не делают.