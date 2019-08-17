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Сценарист "Чернобыля" резко высказался о российском сериале

STYLERФильмы и сериалы    17.08.2019 - 16:57
Сценарист "Чернобыля" резко высказался о российском сериале
Сценарист Чернобыля от HBO высказался о российском сериале (фото: HBO.com)

Крейг Мейзин высказал свое мнение касательно трейлера российского сериала

Сценарист "Чернобыля" от HBO Крейг Мейзин выразил соболезнования авторам российского сериала о катастрофе, когда увидел, как гневно комментаторы реагируют на трейлер российского сериала. Соответствующее заявление было озвучено в беседе с журналистами IndieWire.

Создатели российского сериала о Чернобыльской катастрофе, в сюжете которого ведется охота советских силовиков на агента ЦРУ, не смогли создать кинокартину, которая пришлась бы по вкусу телезрителям. Мейзина поразил подобный шквал негодования и он выразил соболезнования всем, кто трудился над сериалом.

"Думаю, это сложно - делать телешоу, и, независимо от того, что происходит с политикой, Путиным и правительством, в своем сердце я всегда буду сочувствовать тем, кто с этим работает", - прокомментировал он.

По словам Мейзина, целью сериала может быть осквернение его работы или пропаганда ложной версии событий, однако он видит как комментаторы "уничтожают" российский сериал на YouTube.

Сценарист &quot;Чернобыля&quot; резко высказался о российском сериалеКадр из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

Кроме того, сценарист добавил, что знает, как это чувствуется и отметил, что хотел бы пообщаться с авторами российского телешоу за ланчем.

Напомним, что сериал "Чернобыль" вляпался в очередной скандал.

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

А также, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.

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