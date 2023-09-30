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Ексклюзив або фріки? 10 порід котів, за яких українці готові віддати 200 тисяч

Знайти "свого" кошеняту може бути не завжди легко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Коли йдеться про пошук нового пухнастого друга, українці діляться на дві категорії. Перші шукають, кого б врятувати з притулку, підібрати з вулиці, відібрати у недобросовісних хазяїв. Інші - обирають красу, престиж та родословну.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції на порталі OLX й визначив, які породи котів є найдорожчими, та за кого українці ладні віддати понад 120 тис. грн.

Сервал

Сервал - довгонога африканська дика кішка, яку зараз модно тримати як екзотичного вихованця.

Очі - мигдалеподібної форми, світлі. Шерсть світла (найчастіше сіро-жовтуватого відтінку), густа й коротка. По всій поверхні тулуба на ній є плями коричневого кольору. На спині вони зливаються в смуги. На грудях, животі та мордочці - біле забарвлення.

Сервал має найвищі лапи і найбільші (щодо розмірів тіла) вуха серед котячих. Голова у нього мініатюрна, а хвіст - відносно короткий. Довжина тіла дорослої кішки становить 90-135 см, висота у плечах - до 40-65 см, а вага може коливатися від 8 до 18 кг.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 5 000 доларів (близько 188 500 гривень). 

Саванна F2

Саванна - одна з найдорожчих і найпрестижніших порід котів. Виникла після схрещення дикого сервала (хижого африканського ссавця з роду сервал родини котячих) з домашньою кішкою.

Від своїх предків порода успадкувала благородну поставу, довге тіло, витягнуту шию, довгі й сильні ноги, короткий і пухнастий хвіст з темним кінчиком, м'яку й дуже густу шерсть з леопардовими плямами різного забарвлення. Особливу увагу привертають великі очі незвичайної форми та великі стоячі вушка.

Саванна F2 - друге покоління породи (чим вищий індекс покоління породи, тим більше тварина походить на дикого сервала).

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 5 000 доларів (близько 188 500 гривень). 

Бобкет

Бобкет (рись) - екзотична тварина сімейства котячих. Вважається однією з порід, яка, є більш дикою, ніж звичайні домашні кішки, проте співіснує з людьми.

Бобкет має пензлики на вухах, плямисті спину й живіт. Може мати шерсть різних забарвлень - від золотистої до димчасто-блакитної. 

Порода відома примхливістю й непередбачуваністю.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 5 000 доларів (близько 188 500 гривень).

Азіатський леопардовий кіт

Азіатський леопардовий кіт - достатньо дикий представник сімейства котячих, якого все частіше можна побачити в ролі домашньої тварини.

За розмірами нагадує класичну свійську кішку. Колір шерсті може відрізнятись в залежності від ареалу проживання (від жовтуватої до сіро-коричневої). Плями мають форму кіл, розеток або ж чорних мазків. Очі - виразні, овальної форми (рідше - злегка мигдалеподібні).

Попри високу активність й темперамент, можуть бути навіть лагідними зі своїми людськими сім'ями.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 5 000 доларів (близько 188 500 гривень). 

Британська золота шиншила

Британська золота шиншила - результат схрещення перської породи із золотистим геном та британської зі сріблястим забарвленням.

Кішки цієї породи - гарні й милі. Шерсть має характерне золотисте, хоча й неоднорідне, забарвлення (має плавний перелив - типінг). Підшерстя може бути від блідо-абрикосового до золотистого.

На вушках, підборідді, грудях та животі шерсть - руда. На голові, спині, боках і хвості в загальному золотистому забарвленні може бути відтінок чорного або коричневого кольорів.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 4 200 євро (близько 170 100 гривень). 

Двельф

Двельф - порода, виведена шляхом схрещення манчкіна, американського керла та сфінкса. 

Коти цієї породи - коротконогі, вухаті й голі (без шерсті, або ж із коротким пушком). Мають округлий живіт, мигдалеподібні очі, великі гнучкі вуха, довгий тонкий хвіст і потужні лапи (передні зазвичай мають вигнуту форму).

Відмінною особливістю двельфів є зморшки на лобі, плечах і лапах. 

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 4 000 євро (близько 162 000 гривень). 

Блакитноока (різноока) пантеріна

Пантеріна - відносно нова порода котів, схожих за статурою та грацією на пантер.

Вони можуть мати чорне, вугільне чи плямисте забарвлення. При цьому пантеріни часто мають блакитні або ж зовсім різні очі (йдеться про аномалію під назвою гетерохромія).

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 4 000 євро (близько 162 000 гривень). 

Канадський сфінкс

Канадський сфінкс - порода кішок, що виникла в результаті природної мутації. Кошенята народжуються вкритими тонкою ніжною шерстю, яка з віком зникає та залишається лише на певних місцях.

Кінцівки у канадських сфінксів часто криві, шкіра складчаста (навіть на хвості й лапах) й гаряча на дотик. Тіло - з добре розвиненою мускулатурою. Груди широкі.

Хвіст - дуже гнучкий, рухливий, загострений від тіла до кінця (так званий щурячий хвіст). У породі також допускається левиний хвіст - з пасмом шерсті на кінці.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 3 500 євро (близько 141 750 гривень). 

Мейн-кун

Мейн-кун (Мейнська єнотова) - порода, родом зі штату Мен у США (там вони жили на волі й добре пристосувалися до несприятливих погодніх умов). 

Такі коти - витривалі й невибагливі, однаково добре пристосовані до життя як у приміщенні, так і на вулиці. Належать до найбільших (за масою та зростом) домашніх порід. Самці можуть важити до 10 кг, кішки - до 7 кг.

Тіло у мейн-кунів довге, мускулясте, з широкою грудною кліткою. Лапи великі, круглі, з пасмами волосся між пальцями (до 5 см). Хвіст довгий (дорівнює довжині тіла), широкий біля основи, звужений до кінця, без зламів.

Шерсть - густа, кошлата, важка, гладка, блискуча. Може мати різне забарвлення (в тому числі й поєднувати кольори).

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 3 300 доларів (близько 124 410 гривень).

Манчкін

Манчкін - коротконога порода кішок. Тіло - витягнуте, з добре розвиненою мускулатурою, з невеликим підвищенням від холки до крупу.

Коти цієї породи можуть бути короткошерстими й довгошерстими (різного забарвлення).

Не зважаючи на невелику довжину лап, манчкіни - дуже рухливі, можуть досить швидко бігати, добре лазять по деревах.

Скріншот (olx.ua)

Вартість кошеня в оголошенні - 3 000 євро (близько 121 500 гривень). 

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям краще за все називати котів.

Читайте також, чому коти труться об ноги людини.

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