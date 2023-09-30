Эксклюзив или фрики? 10 пород кошек, за которые украинцы готовы отдать 200 тысяч

Сервал

Сервал - длинноногая африканская дикая кошка, которую сейчас модно держать как экзотического питомца.

Глаза - миндалевидной формы, светлые. Шерсть светлая (чаще серо-желтоватого оттенка), густая и короткая. По всей поверхности туловища на ней есть пятна коричневого цвета. На спине они сливаются в полосы. На груди, животе и мордочке - белая окраска.

Сервал имеет самые высокие лапы и самые большие (относительно размеров тела) уши среди кошачьих. Голова у него миниатюрная, а хвост - относительно короткий. Длина тела взрослой кошки составляет 90-135 см, высота в плечах - до 40-65 см, а вес может колебаться от 8 до 18 кг.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 5 000 долларов (около 188 500 гривен).

Саванна F2

Саванна - одна из самых дорогих и престижных пород кошек. Возникла после скрещения дикого сервала (хищного африканского млекопитающего из рода сервал семейства кошачьих) с домашней кошкой.

От своих предков порода унаследовала благородную осанку, длинное тело, вытянутую шею, длинные и сильные ноги, короткий и пушистый хвост с темным кончиком, мягкую и очень густую шерсть с леопардовыми пятнами разной окраски. Особое внимание привлекают большие глаза необычной формы и большие стоячие ушки.

Саванна F2 - второе поколение породы (чем выше индекс поколения породы, тем больше животное смахивает на дикого сервала).

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 5 000 долларов (около 188 500 гривен).

Бобкет

Бобкет (рысь) - экзотическое животное семейства кошачьих. Считается одной из пород, которая более дикая, чем обычные домашние кошки, но сосуществует с людьми.

Бобкет имеет кисточки на ушах, пятнистую спину и живот. Может иметь шерсть разных расцветок - от золотистой до дымчато-голубой.

Порода известна капризностью и непредсказуемостью.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 5 000 долларов (около 188 500 гривен).

Азиатский леопардовый кот

Азиатский леопардовый кот - достаточно дикий представитель семейства кошачьих, которого все чаще можно увидеть в роли домашнего животного.

По размерам напоминает классическую домашнюю кошку. Цвет шерсти может отличаться в зависимости от ареала обитания (от желтоватой до серо-коричневой). Пятна имеют форму кругов, розеток или черных мазков. Глаза - выразительные, овальной формы (реже - слегка миндалевидные).

Несмотря на высокую активность и темперамент, они могут быть даже кроткими со своими человеческими семьями.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 5 000 долларов (около 188 500 гривен).

Британская золотая шиншилла

Британская золотая шиншилла - результат скрещения персидской породы с золотистым геном и британской с серебристой окраской.

Кошки этой породы - красивые и милые. Шерсть имеет характерную золотистую, хотя и неоднородную, окраску (имеет плавный перелив - типинг). Подшерсток может быть от бледно-абрикосового до золотистого.

На ушках, подбородке, груди и животе шерсть - рыжая. На голове, спине, боках и хвосте в общей золотистой окраске может быть оттенок черного или коричневого цвета.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 4 200 евро (около 170 100 гривен).

Двельф

Двельф - порода, выведенная путем скрещения манчкина, американского керла и сфинкса.

Коты этой породы - коротконогие, ушастые и голые (без шерсти, или с коротким пушком). Имеют округлый живот, миндалевидные глаза, большие гибкие уши, длинный тонкий хвост и мощные лапы (передние обычно имеют изогнутую форму).

Отличительной особенностью двельфов являются морщинки на лбу, плечах и лапах.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 4 000 евро (около 162 000 гривен).

Голубоглазая (разноглазая) пантерина

Пантерина - относительно новая порода кошек, похожих по телосложению и грации на пантер.

Они могут иметь черную, угольную или пятнистую окраску. При этом пантерины часто имеют голубые или совсем разные глаза (речь идет об аномалии под названием гетерохромия).

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 4 000 евро (около 162 000 гривен).

Канадский сфинкс

Канадский сфинкс - порода кошек, возникшая в результате естественной мутации. Котята рождаются покрытыми тонкой нежной шерстью, которая с возрастом исчезает и остается только на определенных местах.

Конечности у канадских сфинксов часто кривые, кожа складчатая (даже на хвосте и лапах) и горячая на ощупь. Тело - с хорошо развитой мускулатурой. Грудь широкая.

Хвост - очень гибкий, подвижный, заостренный от тела до конца (так называемый крысиный хвост). В породе также допускается львиный хвост - с прядью шерсти на конце.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 3 500 евро (около 141 750 гривен).

Мэйн-кун

Мейн-кун (Мейнская енотовая) - порода, родом из штата Мэн в США (там они жили на свободе и хорошо приспособились к неблагоприятным погодным условиям).

Такие кошки - выносливы и неприхотливы, одинаково хорошо приспособлены к жизни как в помещении, так и на улице. Относятся к самым большим (по массе и росту) домашним породам. Самцы могут весить до 10 кг, кошки - до 7 кг.

Тело у мейн-кунов длинное, мускулистое, с широкой грудной клеткой. Лапы большие, круглые, с прядями волос между пальцами (до 5 см). Хвост длинный (равный длине тела), широкий у основания, сужен до конца, без изломов.

Шерсть - густая, лохматая, тяжелая, гладкая, блестящая. Может иметь разную окраску (в том числе и сочетать цвета).

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 3 300 долларов (около 124 410 гривен).

Манчкин

Манчкин - коротконогая порода кошек. Тело - вытянутое, с хорошо развитой мускулатурой, с небольшим повышением от холки до крупа.

Кошки этой породы могут быть короткошерстными и длинношерстными (разного окраса).

Несмотря на небольшую длину лап, манчкины очень подвижны, могут довольно быстро бегать, хорошо лазают по деревьям.

Скриншот (olx.ua)

Стоимость котенка в объявлении - 3 000 евро (около 121 500 гривен).