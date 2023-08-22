Чому коти труться об ноги людини: ось що означає така поведінка
Коти можуть по-різному висловлювати свої емоції та почуття, а також показувати прихильність, довіру чи натякати на свої потреби. І люди часом зовсім неправильно розшифровують поведінку тварини.
Чому коти труться об ноги людини – читайте у матеріалі нижче.
Ласка і прояв любові
Кішки відомі своєю незалежністю та особливостями натури, але й вони вміють виявляти свої почуття до людини. Часто у них це виходить незграбно, а часом – з великою ніжністю.
І тертися об ноги - один із проявів ніжності. Наприклад, кіт повідомляє, що радий вас бачити після довгої відсутності.
Енергетичний зв'язок
Кішки здатні відчувати енергетичні вібрації. І коли вони труться об людину, створюється особлива енергетика, яку тварини здатні вловити. І в окремих випадках цю енергетику здатні вловити й люди.
Залучення успіху та благополуччя
В езотериці вважається, що кішка таким чином "знімає" з людини негативну енергію. Тварина починає тертися об "свою" людину і таким чином намагається захистити її від негативного впливу в навколишньому світі.
Символ жіночої енергії
У різних культурах світу кішка асоціюється з жіночою енергією, магією та інтуїцією. Тому таку поведінку можна розцінювати як символ підтримки, захисту та турботи.
Хочуть уваги
Кішки труться об ноги господаря, а ще об його руки й навіть щоки з однією метою - отримати порцію ласки натомість, наприклад, погладжування.
Річ у тому, що на вилицях у цих тварин розташовані залози, що виділяють феромони - невловимі для людини речовини, які відмінно вловлюють інші кішки.
Так вони "відзначають" свою людину, це знак для інших тварин.
До речі, раніше ми писали про те, якою хворобою можна заразитися від свійських тварин.
А ще розповідали, що ветеринар назвав ризики для здоров'я кота, який набрав зайву вагу.