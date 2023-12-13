Ексдружина Остапчука заявила, що їй немає де жити: "Стомилася дуже"

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За словами Христини, зараз її власна квартира "зайнята", тому вона живе у квартирах друзів.

Христина Горняк розповіла, що їй нема де жити (фото: instagram.com/kristygor)

"Я сьогодні стомилася дуже. Чомусь покинули сили… А ще, так як моя квартира зайнята, я пожила вже у всіх подруг на світі… Наступного разу, я забронюю собі готель, бо я просто вже не можу казати: "Сплю на новому місці, наснися наречений нареченій", - поділилась блогерка.

Також вона показала фанам оселю своєї подруги та похизувалася гарною новорічною ялинкою.

Христина Горняк показала квартиру подруги (фото: instagram.com/kristygor)

Після цього Горняк запостила ще одну stories, ймовірно, з дитячої кімнати, і знову пожартувала: "Сьогодні насниться не тільки мій "наречений", а ще і "наші діти", бо атмосфера…".

Христина Горняк вдома у подруги (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, нещодавно ексдружина шоумена відповіла хейтерам, які закидають їй, що вона нібито не має права претендувати на майно, набуте ними під час шлюбу.

Мова йде про будинок під Києвом, який експодружжя досі не поділило.